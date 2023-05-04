Kılıçdaroğlu, ‘pis işler’e dair ayrıntı verdi, seçim gecesi için uyarıda bulundu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘pis işler’e ilişkin verdiği ayrıntıda ABD gezisiyle ilgili bir manipülasyon hazırlığının olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan’da seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, sonrasındaysa İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyarmıştı: “Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar.“

KRT TV yayınında Yavuz Oğhan ve Selen Yalaz’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bu konuya dair şu ayrıntıları verdi:

“Bu yönde bir bilgi geldi ama her gelen bilgiyi hemen kullanmıyoruz. Bunu doğrulatmamız lazım. Sonra doğrulattık bazı kanallardan. Yurt dışında deep fake denilen yöntemle ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabilirler. Yurt dışından bazı hackerlarla sözleşme yapıldı ve onlara Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde bilgiler geldi. Bunu yapanlar uluslararası casus şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar. Çünkü onlar bütün bunları biliyorlar zaten. Buradan iftiralarla beni suçlamak istiyorlar. Ben de bunu açıkladım. Şimdi paniğe kapıldılar, ‘Biz biliyoruz neyin önünü almaya çalıştığınızı’… Biliyorsan açıkla, niye açıklamıyorsun?

Ben ABD’de MIT’den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) çıktıktan sonra Boston’dan karayoluyla önce New York’a gidip, şu meşhur gökdelenin önünde video çekmiştim. Sonra oradan da Washington’a geçtim. O yol sekiz saat sürüyor. O yol üzerinden kurgular yapmaya, ses kayıtları ve görüntüler üzerinden bir şeyler üretmeye çalışıyorlar diye bir bilgi geldi. Niye bunu yapıyorlar? Kaldı ki, benim arabamda devletin polisi de var. Ben tek başıma gitsem, tek başına gitti derler. Başkaları da var yanımda. İktidarı kaybedeceklerini biliyorlar. İftira ve yalanlarla acaba bu seçimleri nasıl kazanabiliriz, bunun arayışı içindeler.”

Seçim gecesi uyarısı

Ayrıca seçimi ilk turda kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kritik bir uyarıda bulundu: “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterisi yapmasın, herkes evinde otursun. Dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, eli silahlı insanlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortam yaratmak zorundayız.”