Haberimizi sansürleten Mustafa Şentop rahat rahat atıp tuttu

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kamudaki mülakatlarla ilgili sorun olduğunu belirtip buna örnek olarak oğlunun İTÜ’de yaşadıklarını gösterdi. Ama Şentop’un oğlu İTÜ’de mülakata girmemiş, hatta kadroyu alabilsin diye her yola başvurulmuştu. Diken, bunu haberleştirmiş ama haberler kısa sürede yayından kaldırılmıştı.

Fotoğraf: Habertürk/Youtube

Şentop, dün akşam katıldığı Habertürk yayınında mülakatlarla ilgili şikayet edilen hususların olduğunu ve bunların bazılarında doğruluk payı olduğunu belirtip bunların düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

En son oğlunun bu konuda mağdur olduğunu dile getiren Şentop şunları dedi: “En son oğlumla ilgili yaşadım. Araştırma görevlisi alımıyla ilgili olarak başvurdu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi mezunu. 10 kişilik listenin başında. Onu almıyorlar, üçüncü, dördüncü kişiyi alıyorlar mesela.”

Diken, Şentop’un oğlu Mehmet Selahattin Şentop’un İTÜ’deki araştırma görevlisi kadrosuna başvurmasını ve sonrasında yaşananları haberleştirmişti.

Ortada bir mülakat olmadığı gibi Şentop lehine usulsüzlükler yapılmıştı. Şentop da haberlerimizi engelletmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Şentop konuyla ilgili ilk defa dün yani haberlerimizden 4,5 ay sonra konuştu.

Ne olmuştu?

İTÜ, 24 Ekim 2022’de bilgisayar mühendisliği dahil birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımladı. 11 Kasım’da yayınlanan listede yer alan bilgiye göre bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10’u sınava girmeye hak kazandı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, kesin sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı. Sınav yapıldı ama sonuçlar açıklanmadı. 6 Aralık’ta söz konusu kadro ilanının iptal edildiği ve 31 Aralık’ta yeniden açılacağı duyuruldu.

Sınavda geride kaldı

Şentop ALES, YDS ve mezuniyet not ortalamasına göre söz konusu 10 kişilik listenin başında ancak hem diğer adayların puanları da iyi hem de asıl önemli olan kadroyla ilgili yapılacak sınavdı.

Şentop sınavda ikinci olmuştu. Yetkililer de sınavı daha iyi geçen kişinin atanmasının uygun olanacağını üst mercilere bildirmişti. Bunun üzerine Şentop’un sınavda başarılı olamayınca atanamadığı kadro ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle yeniden yayımlanması üzere iptal edilmişti.

İlk kadro ilanı iptal edilmeden önce ilgili bölüm başkanları ve fakülte dekanı, rektör İsmail Koyuncu tarafından istifa ettirilmişti. Ayrıca ilk sınavın komisyon üyelerine soruşturma açılmıştı. Bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığınaysa Şentop’un danışmanı atanmıştı. Bölüm başkanı aynı zamanda kadro için düzenlenen sınavın komisyon başkanı.

İnce ayar

Kadro ilanı 31 Aralık’ta yeniden yayımlandı ama ilan şartları, Şentop’un ‘güçlü’ rakiplerinin başvuramayacağı şekilde değiştirilmişti. Bu sayede Şentop’u geçen veya geçme potansiyeli olan güçlü rakipleri kadroya başvuramayacaktı. Ayrıca, kadro sayısı yeni ilanla birden ikiye çıkartılmıştı. Yani, Şentop’un ilk sınavda olduğu gibi ikinci olması yeterli olacaktı.

Diken, bu gelişmeleri ocak başında ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ ve ‘Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’ başlıklı iki haberiyle duyurdu. Haberler, yayımlanmasından kısa bir süre sonra mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Haberlerimiz kaldırıldıktan sonraysa İTÜ, Şentop’un lehine görünen şartı kaldırdı ama kadro sayısına dokunmamıştı.

31 Ocak’ta, ikinci ilanın sonuçları açıklandı. Usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen sınavla yeni sınavın sonuçları hemen hemen aynı. Önceki sınavda birinci gelen aday yine birinci, önceki sınavda ikinci gelen Şentop yine ikinci. Şentop, ikinci sınavda üçüncü sıradaki kişiyi kıl payı farkla geçti.

Ancak, kadro sayısının birden ikiye çıkartılmasıyla, Şentop aynı sonucu elde etmesine rağmen kendisi için ayarlanan kadroyu ‘kapmış’ oldu.

Bölüm başkan ve yardımcısıyla sınav komisyonu üyeleriyle ilgili açılan soruşturma da dört ayda sonuçlandı. Soruşturma sonucunda sınav iptaline gerekçe olarak öne sürülen nedenlerle ilgili kimseye ceza verilmedi. Sınav komisyonu üyelerine herhangi bir ceza verilmezken bölüm başkan ve yardımcısına ceza vermek için yönetmelikte olmayan nedenlerden dolayı suç icat edildi.