Demirtaş, gençlere seslendi: Sandığa gidin ve ilk turda değişimi başlatın

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere ‘ülkenin yarıdan fazlasını ‘terörist’ ilan edenlere prim verilmemesi’ gerektiğini söyleyerek “Sandığa gidin ve ilk turda değişimi başlatın” dedi.

Fotoğraf: HDP

Gazeteci Nevşin Mengü, Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden kendisine gönderdiği mesajı Twitter’dan paylaştı.

Buna göre Demirtaş, şunları dedi: “Sevgili Nevşin Mengü, yalan, iftira, hakaret kampanyalarına karşı sizler aracılığıyla özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Bir ülkenin yarıdan fazlasını ‘terörist, hain’ ilan edenlere asla prim vermeyin. Hepimiz demokrasi, eşitlik, birlikte yaşam ve barış için çalışıyoruz. Ötesi yalandır, iftiradır. Bunları bir kenara bırakıp sandığa gidin ve ilk turda değişimi başlatın. Hep birlikte başaracağız, birlikte özgürce yaşayacağız. Yürek dolusu selamla…”

Selahattin Demirtaş böyle bir mesaj iletti:



-ülkenin yarıdan fazlasını terörist hain ilan edenlere prim vermeyin



-ilk turda bitirelim pic.twitter.com/wSDF4rNA8J — nevsin mengu (@nevsinmengu) May 5, 2023

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ortaya çıkan ikinci tur riski gündemdeki yerini korurken muhalefet sık sık gençlere sesleniyor ve ilk tur mesajı veriyor.