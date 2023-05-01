‘Millet’ten İzmir’de gençlere ‘İnce’ mesajlar

ALTAN SANCAR

Millet ittifakının ilk büyük mitinginde altı parti lideri ve iki belediye başkanının özellikle gençlere yönelik başlıca mesajları şunlardı: ‘İlk turda bitmeli’ ve ‘Oyları bölmeyelim.’

Fotoğraflar: Diken

Altılı masa olarak yola çıkan ve süreç içinde millet ittifakı adını alan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ittifak 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ilk büyük ortak mitingini İzmir’de yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Saraçhane’de düzenlenen mitingden bu yana ilk defa aynı sahnede buluşan ittifak ortakları iktidara yüklenirken, seçimlerin kazanılması için gerekli gençlerin oylarını unutmadı.

Hedefte gençler vardı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ortaya çıkan ikinci tur riskinin gündemdeki yerini koruduğu verilen mesajlarla bir kez daha ortaya kondu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu, ‘Oyları böldürmeyelim’ vurgusunu sıklıkla tekrarladı. Gençlere seslenmeyi ihmal etmeyerek sandığa gitmemeyi düşünen veya İnce’ye oy vermeye yakın gençlere hitap etti.

Kılıçdaroğlu da sahneye çıktığında sık sık gençlere hitap edip sandığa gitmeleri telkininde bulundu.

Babacan ve Akşener de konuşmalarında gençlere değinmeden geçmedi. Özellikle Babacan’ın dünyaca ünlü müzisyenlerin yeniden Türkiye’de konser vereceğini söylemesi verilen mesajlar arasında dikkat çekti.

Rastlantı değil

İttifakın seçimlerine bu denli kısa bir süre kala büyük mitingde gençlere yönelik ‘İnce’ mesajlar vermesinin ardında, gençlere ve özellikle de ilk defa oy kullanacaklara yönelik çalışmaların sonuçları yatıyor.

İnce’nin ilk defa oy kullanacak gençler arasında karşılık bulduğu bir sır değil. Her ne kadar son dönemde oylarının gerilediği tüm araştırmalarla ortaya konsa da İnce’nin hala tepkisel oyların da etkisiyle azımsanmayacak düzeyde seçmeni bulunuyor.

Bu seçmenler arasında gençler öne çıkıyor. Saha araştırmalarıyla durumu tespit eden millet ittifakı da gençler arasında İnce’den daha popüler olan İmamoğlu eliyle ‘oyları bölmeme’ çağrısı yaparken ittifakın diğer liderleri de gençleri önceleyen mesajlar veriyor.

Öte yandan gençler arasında ‘oy kullanmama’ eğilimi azalsa da bunun da ‘istenen düzeye’ gelmediği tespiti yine ittifak ortaklarınca yapılıyor. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ittifakın gençler üzerinde etkili olabileceği düşünülen diğer isimleri bir de bu nedenle sandık mesajı vermeyi sürdürüyor.

Babacan ve Akşener’in nazik atışması

İzmir’de konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden yarışa katıldıkları için CHP’ye de oy istedi.

Uzun yıllar CHP’yi eleştiren, CHP’nin de kendisini eleştirdiği Babacan bugün gelinen noktada ortaya konan politikalarda uzlaştığı ve listelerinden seçimlere katıldığı eski rakibi için oy istedi.

Tabii İyi Parti Genel Başkanı Akşener de kürsüye çıkınca Babacan’a da atıf yaparak hangi partiye oy verirse versin, her aileden kendi partisine de bir oy çıkması çağrısında bulundu. Akşener doğrudan söylemese de ittifak seçmenine ‘stratejik oy kullanma’ çağrısı yapmış oldu.

Bugün millet ittifakının içinde adı konmasa da ‘tatlı rekabet’ olarak da adlandırılacak bir yarış yaşanıyor. Geçiş sürecinin yol haritasında da vurgulandığı gibi her partiye bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık verilmesi planlanırken, geri kalan dağılım ise oy oranına göre yapılacak. Bu aşamada özellikle CHP ve İYİ Parti, oylarındaki artışın da etkisiyle daha önceden adı konmamış bazı bakanlıkları alma hedefini de güdüyor.

Tabii tüm bunlar seçimlerin kazanılması halinde anlamlı hale geliyor. Bu durum ise seçimlerin ikinci tura kalması ihtimali ve Meclis’teki çoğunluğun olası bir Tayyip Erdoğan zaferi sonrası anlaşılacak önemi nedeniyle gözden kaçan Meclis aritmetiğini de hatırlatmış oluyor.

İkinci tur ihtimali

İzmir’deki miting alanında sohbet eden partililer ile gazeteciler arasında yeni bir anket iddiası da dönüp duruyordu. İttifakın yaptırdığı belirtilen ankete göre seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Bu ankete göre tıpkı yukarıda da bahsedildiği gibi İnce’nin oyları ‘yeterli düzeyde’ olmasa da erimeye devam ediyor ancak buna karşılık az da olsa Sinan Oğan’ın oylarında bir artış görünüyor.

Tüm bunlar birleştirildiğinde ortaya bir kez daha İnce’ye oy vermeyi veya sandığa gitmemeyi düşünen gençlerin ikna edilmesinin önemi ortaya çıkıyor. Bu ikna süreci istenen düzeyde olmayacak ise ikinci tur ihtimaline karşı aynı zamanda Meclis’teki çoğunluğun elde edilmesinin önemi de bir kez daha anlaşılıyor.

Seçimlere 14 gün kalan İzmir’de yapılan mitingde toplanan kitle sürpriz olmazken esas hedefin ne olduğunun da ilanı oldu. Millet ittifakı bu işi ilk turda bitirmek içinden elinden geleni yaparken ikinci tur ihtimali için de Meclis çoğunluğunu hedefine bir kez daha koymuş durumda.