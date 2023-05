İzmir’in ‘endişeli muhafazakarları’: Dinin siyasete alet edilmesinden bıktık

AYŞEGÜL KASAP

Millet ittifakı dün seçmeniyle birlikte İzmir’den meydan okudu.

Miting başlamadan saatler önce Gündoğdu Meydanı dolup taştı. Drone görüntüleriyle de ortaya kondu.

Yetinmeyip meydanın başından sonuna kadar yürüdüm, tüm alan tıklım tıklımdı.

Her ‘mahalle’den vatandaş vardı meydanda. Hepsi de değişim istiyordu. Daha önce AKP’ye oy vermiş muhafazakar seçmenler en çok ‘dinin siyasete alet edilmesinden rahatsız olduklarını’ söyledi.

İzmir mitingi henüz başlamadan alandaki kalabalık. Fotoğraflar: Diken

Aynı meydanda birgün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da miting yapmıştı. Ama meydanı ‘çevre illerden takviye’lere rağmen dolduramamışlardı. Hatta bizzat AKP’nin otobüslerle getirdiği vatandaşlar, Erdoğan’ın konuşması bitmeden meydanı boşaltmaya başlamıştı. Bunun üzerine bir AKP’li vatandaşları “Meydandan ayrılmayın, malzeme vermeyin” diye uyarmıştı.

İzmir için her ne kadar “AKP’nin kalesi değil, katılımın düşük olması normal” dense de Erdoğan’ın çok önem verdiği mitinglerden biriydi. Çünkü ‘CHP’nin kalesinde’ gövde gösterisi yapmak istiyordu. Ama olmadı.

Erdoğan’ın mitingine gitmeyen kimi İzmirli ‘muhazafakarlar’ millet ittifakının mitingini doldurmuştu. Alanda daha önce AKP’ye oy vermiş ‘muhafazakar’ vatandaşlara “Neden Kılıçdaroğlu?” diye sorduğumuzda hepsinin verdiği ortak bir yanıt oldu: “Çünkü dürüst, çünkü çalmadı.”

‘Cehennemin kapılarını kapatmaya kararlıyız’

En çok sıkıldıkları ve değişmesini istedikleri şeylerden biri de ‘dinin siyasete alet edilmesi’: “Bıktık bu durumdan. Her yanlışlarını örtmek için dini kullanıyorlar. Din üzerinde bıraktıkları bu olumsuz algı bizi çok üzüyor. Enflasyonu örtmek için dini kullanıyorlar, hukuksuzluğu örtmek için dini kullanıyorlar, usulsüzlüğü örtmek için dini kullanıyorlar, torpili örtmek için dini kullanıyorlar. Çaldıklarını gizlemek için dini kullanıyorlar. Yeter artık. Başörtülüler olarak ‘Bunlar gibi değiliz’ demekten yorulduk. Gören AKP’li sanıyor. Hayır değiliz. Başörtüsünü kullanmalarından da bıktık. Ama Kılıçdaroğlu öyle değil. Her dine her inananca her anlayışa saygılı. Böyle liderler istiyoruz. İnancı bizi ilgilendirmez ama adaleti, dürüstlüğü bizi ilgilendirir.”

Alanda en baskın talep ‘adalet’ oldu. Adalet olmadan ekonominin de toparlanamayacağı görüşünde vatandaşlar.

Altılı masadaki her lider sahneye çıktığında aynı coşkuyla karşılık verdi kitle. İdeolojik ayrım gözetmediler. “Cehennemin kapılarını kapatmaya kararlıyız” dediler.

İzmirliler seçimi ilk turda bitirmeye kararlı: “İnşallah bitireceğiz. O gidecek Kılıçdaroğlu gelecek. Özgürlük istiyoruz. Allah’ın izniyle kazanacağız. Tek turda bitireceğiz. Halkın çilesi sona erecek.“

Engelli vatandaşlar da geldi mitinge. Güneşin altında saatlerce beklediler. En temel haklarını talep ettiler: “Gelecek hükümetin engellilerin protez masraflarını tamamen karşılamasını istiyoruz. Devlet bununun çok az miktarını karşılıyor. Medikalciler, özel protezciler ‘Sen cebinden vereceksin’ diyor. Bunu bizim verme şansımız yok. Engellilerin tamamının ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz.”

‘Kılıçdaroğlu bize küfretmiyor’

Vatandaşlar Kılıçdaroğlu için şöyle dedi: “Halkın insanı, dürüst, namuslu. Çalmıyor, hırsızlık yapmıyor. Her şeyi bir kenara bırakın. Güler yüzlü, tatlı dilli, küfür etmiyor bize. Yeter bıktık. Biz gülen cumhurbaşkanı istiyoruz. Küfür eden cumhurbaşkanı istemiyoruz. Çocuklarım için, torunlarım için, vatan için 65 yaşında güneş altında bekliyorum.”

Emekliler torunları için miting alanındaydı: “Biz kendimizi geçtik. Gençlerimizi, torunlarımızı düşünüyorum. İyi güzel bir ülkede yaşasın istiyorum. Özgür olsunlar istiyorum. Bu nedenle Kılıçdaroğlu diyorum. Ona güveniyoruz ve İnanıyoruz.”

İzmirliler İnce’ye tepkili

İzmirli gençler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye tepkiliydi: “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu. Başarırsa Kemal dedem başarır başkası başaramaz. Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi gerekiyor. Kendisi bence şu an iktidara çalışıyor. Muhalefete muhalefet etmeye çalışıyor. İnce’yi 15 Mayıs’ta caba sandığın yanında görebilecek miyiz? Ona nasıl güvenelim. Bir ‘Adam kazandı’ mesajı daha gelmez inşallah.”