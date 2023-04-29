Erdoğan’ın İzmir mitingine ‘çevre illerden takviye’: Konuşma bitmeden gittiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingini izleyen gazeteci Özlem Akarsu Çelik, meydandaki kalabalığın çoğunlukla çevre illerden olduğunu söyledi: “Suriyeli mülteciler de vardı. Genç sayısı azdı.”

Çelik ayrıca Erdoğan’ın konuşması bitmeden kalabalığın dağıldığını da söyledi.

Fotoğraf: AKP

Erdoğan bugün saat 15.00’de Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmayı planlamıştı ama miting yaklaşık iki buçuk saat sonra başladı.

Çelik miting izlenimlerini Twitter’dan şöyle yazdı:

*Gündoğdu Meydanındaki kalabalık çoğunlukla çevre ilçelerden taşınmıştı. Suriyeli mülteciler de vardı. Genç sayısı azdı. Kürsüye çıkan tüm isimler Kuvâ-yi Milliye’den Hasan Tahsin’e ve İzmir’in işgaline kadar benzer retoriğe başvurdu.

*Kalabalığın hep bir ağızdan attığı az sayıda slogandan biri Bay Bay Kemal’di.

*Erdoğan’ın konuşması devam ederken ön sıralar doluydu ama konuşma bitmeden kalabalık alanı boşaltmaya başladı. Çünkü çoğunluğu orta yaş üzeriydi.

*Miting 15:00’de başladı ama Erdoğan 17:20’de başladı konuşmaya ve yaklaşık 50 dakika konuştu. Öncesinde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Binali Yıldırım en fazla alkış alan isimlerdi.