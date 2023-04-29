Erdoğan’ın İzmir mitingine ‘çevre illerden takviye’: Konuşma bitmeden gittiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingini izleyen gazeteci Özlem Akarsu Çelik, meydandaki kalabalığın çoğunlukla çevre illerden olduğunu söyledi: “Suriyeli mülteciler de vardı. Genç sayısı azdı.”
Çelik ayrıca Erdoğan’ın konuşması bitmeden kalabalığın dağıldığını da söyledi.
Erdoğan bugün saat 15.00’de Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmayı planlamıştı ama miting yaklaşık iki buçuk saat sonra başladı.
Çelik miting izlenimlerini Twitter’dan şöyle yazdı:
*Gündoğdu Meydanındaki kalabalık çoğunlukla çevre ilçelerden taşınmıştı. Suriyeli mülteciler de vardı. Genç sayısı azdı. Kürsüye çıkan tüm isimler Kuvâ-yi Milliye’den Hasan Tahsin’e ve İzmir’in işgaline kadar benzer retoriğe başvurdu.
*Kalabalığın hep bir ağızdan attığı az sayıda slogandan biri Bay Bay Kemal’di.
*Erdoğan’ın konuşması devam ederken ön sıralar doluydu ama konuşma bitmeden kalabalık alanı boşaltmaya başladı. Çünkü çoğunluğu orta yaş üzeriydi.
*Miting 15:00’de başladı ama Erdoğan 17:20’de başladı konuşmaya ve yaklaşık 50 dakika konuştu. Öncesinde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Binali Yıldırım en fazla alkış alan isimlerdi.