Erdoğan’ın İzmir mitinginden: Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı İzmir mitinginde ortaya çıkan bir görüntüde henüz program devam ederken dağılanların “Basına fırsat vermeyelim” diye engellenmeye çalışılması çekti.

Görsel: Twitter

Erdoğan bugün saat 15.00’de Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmayı planlamıştı ama miting yaklaşık iki buçuk saat sonra başladı.

İktidar medyası, katılımın yüksek olduğu propagandasını yaparken aksi yöndeki bilgiler de gelmeye devam ediyor. Mitingi takip eden gazeteci Özlem Akarsu Çelik, meydandaki kalabalığın çoğunlukla çevre illerden olduğunu yazmıştı.

Ayrıca katılım için cami imamları ve kamu çalışanlarına baskı yapıldığı bildirilmişti.

Ayrıca mitinge ilişkin dikkat çekici bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Erdoğan konuşurken kitlenin dağıldığı ve bir kişinin “Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim” dediği görülüyor.