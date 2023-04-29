Erdoğan mitingi için cemaati toplamayı reddeden imam: Lütfen bana dokunmayın

İmam Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingine cemaati toplaması için telefon aldığını ve bunu reddedince baskı gördüğünü söyledi.

Yusuf Kılıç. (ANKA)

İzmir Buca Müftülüğü’nde görevli imam Yusuf Kılıç, Erdoğan’ın bugünkü İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingi öncesi AKP Buca İlçe Başkanlığı’ndan arandığını söyledi.

ANKA’ya konuşan Kılıç konuya dair şunları söyledi: “İki gün önce Buca AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan arandım. Ve mitinglerinin olduğunu söylediler. Benim camide, cemaat toplamamı istediler. Ve araba tahsis etmemi istediler. Vicdanen düşündüm. Bunun uygun olmayacağını düşünerek, ‘Hayır’ dedim. ‘Hayır’ demekle birlikte tekrar telefon başındaki arkadaş, bana sert bir üslupla, ‘Kardeşim, tek bir şey senden istiyorum. Sen bize evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun’ dedi. Ben de uygun olmayacağı kanaatine vararak, ‘Hayır’ dedim. Ve yüzüme telefon kapatıldı.

Tek bir ricam var. Bakın hiç kimseden, hiçbir şey istemiyorum. Evet biliyorum, belki de tehdit edildim. Çok ciddi bir şekilde, üzerimde sıkıntı var. Psikolojik olarak bu beni yıpratabilir. Camime dokunma, cemaatime dokunma. Mesleğimi ve camimi seviyorum. Lütfen bana dokunmayın. Lütfen benden uzak bir şekilde işinizi yapın. Bırakın ben de işimi yapayım.”