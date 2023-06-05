Akşam Postası / 5 Haziran 2023

Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’la görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan’la görüştü.
Hafize Gaye Erkan’ın özgeçmişinde krizin göbeğindeki First Republic de var
Prof. Demiralp: Ekonomide U dönüşü olabilir
TÜİK’e göre konut fiyatları bir ayda yüzde 13 düşmüş
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta fiyatı düşen tek ana harcama grubu yüzde 13’le konut oldu.
TÜİK enflasyonu ekside çıkaramadı
ENAG, iki farklı enflasyon oranı açıkladı
Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay mesajı: Hesabını soracağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen hala cezaevinde tutulmasının hesabını soracağını söyledi.
Başak Demirtaş’tan ‘idam’ sitemi: Mesaj bile göndermediler
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması sırasında yükselen ‘idam’ sloganına kimseden tepki gelmemesinden şikayet etti.
CHP’nin yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP’nin yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri belli oldu.
İstifa sözü vermişti: Eren Erdem CHP MYK’ya girdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup seçimi kaybetmesi durumunda istifa edeceğini söyleyen CHP parti meclisi üyesi Eren Erdem, partinin merkez yönetim kuruluna (MYK) girdi.
Türkiye’nin kredi risk primi düşüşte
Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.
Kabine toto: Kim tutturdu, kim yanıldı?
Meyda ombudsmanı Faruk Bildirici, kabineye kimlerin getirileceğine dair bazı gazetecilerin ve haber sitelerinin ‘tahminlerini’ derledi. ‘Kabine toto’da büyük ölçüde tutturanda var, hiç isabet ettiremeyen de.
Fransız bankadan dolar/TL için kısa pozisyon önerisi
Fransız banka Societe Generale, ‘carry trade’ pozisyonlarında yüzde 10 kar hedefiyle dolar/TL’de kısa pozisyon açılmasını önerdi.