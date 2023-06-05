Akşam Postası / 5 Haziran 2023

Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’la görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan’la görüştü.

TÜİK’e göre konut fiyatları bir ayda yüzde 13 düşmüş

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta fiyatı düşen tek ana harcama grubu yüzde 13’le konut oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay mesajı: Hesabını soracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen hala cezaevinde tutulmasının hesabını soracağını söyledi.

Başak Demirtaş’tan ‘idam’ sitemi: Mesaj bile göndermediler

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması sırasında yükselen ‘idam’ sloganına kimseden tepki gelmemesinden şikayet etti.

CHP’nin yeni MYK üyeleri belli oldu

CHP’nin yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri belli oldu.

İstifa sözü vermişti: Eren Erdem CHP MYK’ya girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup seçimi kaybetmesi durumunda istifa edeceğini söyleyen CHP parti meclisi üyesi Eren Erdem, partinin merkez yönetim kuruluna (MYK) girdi.

Türkiye’nin kredi risk primi düşüşte

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.

Kabine toto: Kim tutturdu, kim yanıldı?

Meyda ombudsmanı Faruk Bildirici, kabineye kimlerin getirileceğine dair bazı gazetecilerin ve haber sitelerinin ‘tahminlerini’ derledi. ‘Kabine toto’da büyük ölçüde tutturanda var, hiç isabet ettiremeyen de.

Fransız bankadan dolar/TL için kısa pozisyon önerisi

Fransız banka Societe Generale, ‘carry trade’ pozisyonlarında yüzde 10 kar hedefiyle dolar/TL’de kısa pozisyon açılmasını önerdi.