Kabine toto: Kim tutturdu, kim yanıldı?

Meyda ombudsmanı Faruk Bildirici, kabineye kimlerin getirileceğine dair bazı gazetecilerin ve haber sitelerinin ‘tahminlerini’ derledi. ‘Kabine toto’da büyük ölçüde tutturanda var, hiç isabet ettiremeyen de.

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Yeni kabine 3 Haziran’da açıklandı. Açıklanmadan önce çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşu da ‘kulis yarışına’ girerek kimin hangi bakanlığa getirileceğini haberleştirmeye çalıştı.

Medya ombudsmanı Bildirici, ‘Bakan toto haberlerinin tutturanları, kaybedenleri’ başlıklı yazısında kimin tahmininin ne kadar tutturduğunu derledi.

Bildirici’nin yazısına göre gazetecilerin ve medya kuruluşlarının ‘isabet oranları’ şöyle:

Büyük oranda tutturanlar

Sosyal medya paylaşımlarında bulunan gazeteciler Candaş Tolga Işık, İsmail Saymaz ve Serdar Akinan’ın tahminleri büyük oranda tuttu.

Işık, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya, Fahrettin Koca, Nuri Ersoy ve İbrahim Kalın’ın yeni görevlerini doğru tahmin etti. İbrahim Altay, Hayri Baraçlı ve Fuat Oktay tahminlerindeyse yanıldı.

Saymaz, Fidan, Yerlikaya, Mehmet Fatih Kacır, Osman Aşkın Bak, Koca, Yaşar Güler ve Nuri Ersoy’un yeni görevlerini doğru tahmin etti. Ali İhsan Yavuz, Vedat Demiröz’ün bakanlıkları ve Binali Yıldırım’ın da cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda yanıldı.

Akinan, Süleyman Soylu dahil yeni kabineye giremeyecek eski bakanları, Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan’ın yeni görevlerini doğru bildi. Muhterem İnce’nin İçişleri bakanlığına getirileceği konusunda yanıldı.

Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından yarım saat kadar önce yeni kabinenin tam listesini doğru olarak yayımladı.

Yandaşlar yanıldı

İktidara yakın yazarlar yeni kabineye çok az ilgi gösterirken, tahminde bulunanlar da yanıldı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine geleceğini bildi. Lütfi Elvan ve Murat Kurum’da yanıldı. Cevdet Yılmaz’ın da görevini tutturamadı.

Cem Küçük, TGRT’deki programında ‘güvendiği bir kaynağına’ dayanarak İbrahim Kalın’ın Dışişleri bakanı, Hakan Fidan’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ve eski bakanların kabineye giremeyeceğini söyledi. Küçük, tüm tahminlerinde yanıldı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel de Mehmet Şimşek’i tuttururken Necdet Ünivar, İbrahim Kalın ve Fatih Şahin’de yanıldı.

Medya kuruluşları

Reuters, bakanlar konusunda başarısız oldu. Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ı doğru tahmin eden Reuters, bu isimler dışında sadece Hakan Fidan’ın adını tutturdu. Lütfi Elvan, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Bekir Bozdağ ve İbrahim Kalın konusunda yanıldı.

Cumhuriyet’in yazdığı isimlerden Berat Albayrak, Hulusi Akar, Mehmet Ali Aydınlar, Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu ve Murat Kurum kabineye giremedi. Hakan Fidan için de İçişleri bakanlığı yazılmıştı, bu da tutmadı.

FOX TV Mehmet Şimşek, Yaşar Güler ve Hakan Fidan konusunda doğru tahminde bulunurken Efkan Ala, Seyfullah Hacımüftüoğlu, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şentop ve Lütfi Elvan’da yanıldı.

Ali Yerlikaya ismini ilk ortaya atanlardan Sözcü gazetesi, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar ve Mehmet Özhaseki’nin bakan olacağını bilirken Lütfi Elvan, Kübra Yiğitbaşı, Hasan Doğan, Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Sinan Oğan’da yanıldı.

Yeniçağ 30 Mayıs’ta ‘Yeni bakanlar listesi sızdı’ gibi iddialı bir başlığıyla yayımlanan haberde eski Kara Kuvvetleri komutanı Ümit Dündar, Mustafa Destici, Menderes Türel, Sinan Oğan ve Rifat Hisarcıklıoğlu gibi isimler yer alıyordu. Mehmet Şimşek ve Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcısı, Cevdet Yılmaz’ın Hazine bakanı olacağı öne sürülen haberde doğru tahmin edilen tek bakanlık tarım ve orman bakanlığıydı. Bu göreve İbrahim Yumaklı’nın getirileceğini doğru bilen neredeyse tek medya kuruluşu Yeniçağ oldu.

Tutturalamayan isimler

Bunların haricinde, hiç kimsenin tutturamadığı isimler de bulunuyor. Bu isimler şöyle: Yılmaz Tunç (Adalet Bakanı), Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Mahinur Özdemir Göktaş (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı), Yusuf Tekin (Milli Eğitim Bakanı), İbrahim Yumaklı (Tarım ve Orman Bakanı), Ömer Bolat (Ticaret Bakanı), Abdülkadir Uraloğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı).

Tutturulan isimler

Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçirileceğini hemen hemen herkes tuttururken Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’la ilgili farklı görevlerden söz ediliyordu.