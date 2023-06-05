Türkiye’nin kredi risk primi düşüşte

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.

Fotoğraf: AA

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

CDS, birinci tur seçimlerinde bir hafta önce, beş ay aradan sonra ilk kez 500 puanın altına inmişti. 14 Mayıs’tan sonraysa 600’a dayanmıştı. 22 Mayıs’ta da 700’ü geçmişti.

Seçim döneminin geride kalması ve yeni ekonomi yönetiminin dün itibariyle devir teslim işlemlerini tamamlamasıyla Türkiye’nin CDS’i düşüşe geçti.

Türkiye’nin CDS’si, 15 Mayıs’tan bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerken günlük düşüş 50 baz puanı aştı.