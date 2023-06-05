Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay mesajı: Hesabını soracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen hala cezaevinde tutulmasının hesabını soracağını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ama buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

Kılıçdaroğlu Twitter’da şunları söyledi: “Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın.”