Erkan Baş: Engellenen sadece Can Atalay değil, Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP’ten Hatay milletvekili seçildiği halde tutukluğu devam eden Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesini istedi: ” Can Atalay, sadece Can Atalay değildir. Açık ifade ediyoruz, Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir.”

Fotoğraf: TİP

TİP, 14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde en yüksek oy oranına Hatay’da ulaştı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek 25 Nisan 2022’de tutuklanan avukat Can Atalay, TİP’ten milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını da alan Atalay’ın tahliye edilmesi için Yargıtay’a başvuruldu ama hala cezaevinde tutuluyor.

Bugün Meclis’te milletvekilleri yemin edecekken Atalay’ın hala hapiste tutulmasına tepkiler yükseliyor.

Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları dedi:

*Bugün TBMM’de yemin törenine katılması engellenen Can Atalay, sadece Can Atalay değildir. Sadece Can Atalay’ın özgürlüğü engellenmemektedir. Açık ifade ediyoruz, Hatay halkının iradesi gasp edilmiştir. Hatay halkının sözünün TBMM’ye taşınması engellenmiştir. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Her konuda milletin iradesi sözünü dilinden düşürmeyen iktidarın bu açık hak gaspına sessiz kalarak onay vermesi kayıt altına alınmalıdır. Türkiye’de hukukun, yargının geldiği noktayı takip eden herkes an itibarıyla siyasi bir kararla karşı karşıya olduğumuzu bilmelidir.

‘Süreç son derece yavaş bir biçimde işletiliyor’

*Türk Ceza Kanunu’nun 109’uncu maddesi der ki “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçunun cezası 10 yıla kadar hapistir.” Burada hukuki bir süreçten söz edemeyeceğimiz, siyasi bir süreç işlediği tam bu nedenle ortadadır. Tahliye talebinin 28 Mayıs Seçimi ve TBMM Yemin Töreni sonrasına bırakılmış olması bunu göstermektedir. 25 Mayıs günü Yargıtay’a tahliye dilekçesi verilmiştir.

*Dosya Yargıtay Savcılığı’nın önündedir. Yapılması gereken derhal ilgili ceza dairesine gönderilmesi ve ilgili ceza dairesinin de önüne gelen dosya kapsamında hemen tahliye kararı vermesidir. Ama süratle işlemesi gereken bu süreç son derece yavaş bir biçimde işletiliyor.

‘Somalı, Ermenekli madencilerin avukatı’

*Buradan açık ve net paylaşmak istiyoruz; Can Atalay, Somalı, Ermenekli madencilerin avukatıdır. Aladağ’da tarikat yurdunda can verenlerin, Çorlu tren katliamında ölenlerin, Hendek Havai Fişek Fabrikası faciasında yaşamını yitiren işçilerin avukatıdır. Can, Gezi’nin en güzel çocuklarının avukatıdır. Dün tutuklanması da bugün tahliye edilmemesi de tümüyle hukuka aykırıdır.

*Buradan yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz: Değerli yurttaşlarım depremin yarattığı yıkım ve travma varlığını sürdürmektedir. Ne acılarımız dindi ne yaralarımız sarıldı. Ancak biz TİP olarak halkımıza bir söz verdik. Bizlere mezar olan bu kentleri yapan inşaat düzeninden buna yol açan siyaset düzeninden deprem sonrası halkın yardımına koşamayan aciziyetten, halkımıza çadır satan haysiyetsizlerden hesap soracağız dedik. Bizim verdiğimiz bu söze karşılık Hatay halkı Can Atalay’a ve TİP’e bir görev, sorumluluk vermiştir.