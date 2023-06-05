TÜİK enflasyonu ekside çıkaramadı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon mayısta yüzde 39,59 oldu. Aylık artışsa yüzde 0,04. Hesaplamada doğalgaz için ‘sıfır fiyat’ uygulanmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Geçtiğimiz hafta TÜİK, doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıstaki enflasyon hesabında ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanacağını duyurmuştu. Yani doğalgaz ‘zam görmemiş’ olarak değil de yok varsayılmış oldu. Uzmanlar, doğalgazdaki bu uygulamadan herkesin aynı ölçüde yararlanamayacağı için, hesaplamanın tam anlamıyla doğru olmayacağını söylüyordu.

Mayısta enflasyon yıllık yüzde 39,59, aylık yüzde 0,04 oldu.

TÜİK’e göre enflasyon nisanda aylık yüzde 2,39 oranında artmıştı. Yıllık enflasyonsa baz etkisiyle yüzde 43,68 seviyesine gerilemişti. Enflasyon baz etkisiyle gerilese de fiyatlar artmaya devam ediyor.