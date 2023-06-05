Af Örgütü: Can Atalay derhal serbest bırakılmalı

Uluslararası Af Örgütü, TİP’ten milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu Can Atalay’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Fotoğraf: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmasına rağmen Atalay henüz serbest bırakılmış değil.

Muhalefet, TİP’li vekilin serbest bırakılmasını isterken bir çağrı da Uluslararası Af Örgütü’nden geldi:

“14 Mayıs genel seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay kesin sonuçlar Resmi Gazete’de yayınlanmasına rağmen henüz tahliye edilmedi. Uluslararası Af Örgütü, Gezi Davası sonucunda halihazırda asılsız suçlamalarla hapsedilen ve aralarında Can Atalay’ın da bulunduğu yedi düşünce mahkumunun serbest bırakılması çağrısını yineliyor. Atalay’ın, milletvekili seçilmesine rağmen hâlâ cezaevinde tutulması bu tutukluluğun hukuki bir amaç taşımadığını tekrar ortaya koymaktadır.

Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye’de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay’ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır.”