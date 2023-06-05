İstifa sözü vermişti: Eren Erdem CHP MYK’ya girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup seçimi kaybetmesi durumunda istifa edeceğini söyleyen CHP parti meclisi üyesi Eren Erdem, partinin merkez yönetim kuruluna (MYK) girdi.

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

Bununla birlikte seçimlerde başarısızlığa uğrayan partide 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünmüştü.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın yeni kadrosunu bugün belirledi.

‘Birlikte halay çekeceğiz söz mü?’

MYK’da ‘sosyal medya yönetimi’nde görev alan Eren Erdem, 24 Ocak’ta Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde kaybedeceğini söyleyen bir gence Twitter üzerinden “Sevgili genç kardeşim seçim gecesi seninle birlikte halay çekeceğiz söz mü” diye yazmıştı.

Erdem, “Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz” diye soran bir yurttaşa da “Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi? Ama benim söylediğim gerçekleşirse beraber halay çekeceğiz. Sen de söz veriyor musun?” demişti.

Aynı zamanda eski CHP milletvekili olan Erdem, kamuoyunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilk dile getiren CHP’lilerdendi.