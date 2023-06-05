Başak Demirtaş’tan ‘idam’ sitemi: Mesaj bile göndermediler

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması sırasında yükselen ‘idam’ sloganına kimseden tepki gelmemesinden şikayet etti.

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Seçim zaferini Beştepe’de ‘balkon konuşması’yla kutlayan Erdoğan, burada Demirtaş’ı hedef almış ve alandakilerden ”Selo’ya idam” sesleri yükselmişti.

T24’den Murat Sabuncu’ya konuşan Başak Demirtaş, bu konuda destek görememekten şu sözlerle sitem etti:

“Sağ olsunlar, destek için arayan dostlarımız oldu ama siyasetçilerden, muhalefet partilerinin tümü dahil olmak üzere, tek bir kişi bile aramadı, kimse bir mesaj bile göndermedi. Ya bırakın beni aramayı, o korkunç çağrıya karşı tek bir söz söyleyen siyasetçi oldu mu diye sorsak daha iyi olur, üzülerek söyleyeyim o da olmadı. Bence tüm siyasetçilerin tepki vermesi gerekiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu sustu, HDP eş başkanları sustu, ittifakımızdaki partiler sustu. Kimse tepki vermedi ve bu maalesef normalleştirildi. Tüm samimiyetimle söylüyorum, Erdoğan’a idam istense karşısında ilk ben dururum, Selahattin olur; ama Selahattin’e idam istenilirken ne yazık ki büyük bir sessizlik oldu.”