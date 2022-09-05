Akşam Postası / 5 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’da uzlaşılması halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Beklentinin altında: TÜİK’e göre enflasyon ağustosta yüzde 80’i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ağustosta yıllık enflasyon yüzde 80,21’e yükseldi. Enflasyon aylık bazda yüzde 1,46 arttı.

Türkiye için kötü haber: Avro, dolar karşısında 20 yılın dibinde

Enerji krizi avro üzerinde baskısını artırmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlemlerinde avro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Böylelikle avro 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu, Türkiye için de kötü haber.

Enerji zamları giyimden otomobile etkisini göstermeye başladı

Enerji zamları hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan sektörlerde ürün fiyatlarına yansımaya başladı. Otomobil üreticileri de artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Türkiye Raporu’ndan Selçuki’ye göre ‘cumhur ittifakı’ için ‘kış geliyor’

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaz aylarının iktidarının istediği gibi geçmediğini belirterek, enerji zamlarıyla birlikte kışın ‘cumhur ittifakı’ için zor geçeceğini söyledi.

Fransız bakan Rus yaptırımlarını görüşmek için Türkiye’ye geliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye’deki şirketlerin yaptırım altındaki Rus şirketlerden uzak durmasını görüşmek amacıyla Türkiye’ye geliyor.

‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ diyen CHP’li Tekin, İYİ Partililerin hedefinde

“HDP’ye bakanlık verilebilir” diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Partililerce hedef alındı. Art arda paylaşılan mesajlarda Tekin, ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçlandı ve üstü kapalı ittifaktan çekilme tehditleri yöneltildi.

Britanya’nın yeni başbakanı Liz Truss

Britanya’da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Valilik, İBB’ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarını Hazine’ye verdi

İstanbul Valiliği’nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alarak Hazine’ye devretti.

Emniyet ‘gizli’ yazışmayla gazetecileri fişlemiş

Gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun dava dosyasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gazetecileri fişlediği ortaya çıktı. Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş’un da olduğu 20 gazeteci, ‘gizli’ ibareli belgeyle listelenip il emniyet müdürlüklerine gönderilmiş.

Bakan Koca: Uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili düzenlenmeler ile uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacağını bildirdi.

Bakan Kurum’un ‘ofisten konuta dönüş’ projesi tutmadı

Geçen ay açıklanan ofisten konuta dönüş projesi rağbet görmedi. Sektör temsilcilerine göre proje gereksiz ve uygulanabilir değil.

Normalleşmede son durum: İsrail, Türkiye’yle havacılık anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Türkiye’yle İsrail havayollarının İstanbul’a ve Türkiye’deki farklı noktalara karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak havacılık anlaşmasını onayladı.

Eskişehir-İstanbul arasına hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren sefer sayılarında düzenlemeye gittiklerini belirterek, seferlerin 10 Eylül’den itibaren 44’ten 56’ya çıkacağını duyurdu. Öte yandan Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak.

MHP’li belediye istedi, Silivri Cezaevi’nin adı değişti: İlçenin itibarını zedeliyor

MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın, ‘ilçenin itibarına zarar verdiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu uygun bulan Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin ismini ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirdi.