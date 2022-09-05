Türkiye için kötü haber: Avro, dolar karşısında 20 yılın dibinde

Enerji krizi avro üzerinde baskısını artırmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlemlerinde avro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Böylelikle avro 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu, Türkiye için de kötü haber.

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Avro/dolar paritesinin eşitlenmesinin TL’ye olumsuz etkilemesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle dış ticaret, turizm gelirleri ve dış borç ödemeleri açısından sıkıntı yaratacak.

Türkiye’nin döviz gelirinin büyük bir kısmı avro cinsinden ama giderlerde ağırlık dolarda. Yani Türkiye, giderek değer yitiren bir para cinsinden gelir elde edip, değer kazanan bir parayla harcama yapmak durumunda kalacak.

Avro/dolar paritesinin 0,98’e düşerek 2002’den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin en büyük etkeni son dönemde ağırlaşan enerji krizi oldu.

Dolar an itibariyle 18,21 TL, avroysa 18 TL dolaylarında seyrini sürdürüyor.