Emniyet ‘gizli’ yazışmayla gazetecileri fişlemiş

Gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun dava dosyasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gazetecileri fişlediği ortaya çıktı. Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş’un da olduğu 20 gazeteci, ‘gizli’ ibareli belgeyle listelenip il emniyet müdürlüklerine gönderilmiş.

Fotoğraf: TGS

Gazeteci Aziz Oruç, Ermenistan üzerinden Avrupa’ya geçmek istediği sırada pasaportunun sahte olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı olmadan İran’a iade edilmiş daha sonra da Türkiye-İran sırına bırakılmıştı. Oruç 11 Aralık 2019’da Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Oruç’a yardım ettiği gerekçesiyle Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu da ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ten yargılanmıştı.

Müftüoğlu’nun yargılandığı dava dosyasında 20 gazetecinin fişlendiği ortaya çıktı.

TGS bu fişlemeyi Twitter hesabından “Pek çok meslektaşımız hakkında yazıları gerekçe gösterilerek terör soruşturması isteniyor” diye duyurdu.

Emniyet'in gazetecileri nasıl fişlediği @DicleMuftuoglu’nun dava dosyasında ortaya çıktı! Gizli belgede Genel Başkanımız @Gokhandrm ve @EFJEUROPE Başkan Yardımcısı @MKuleli ile birlikte pek çok meslektaşımız hakkında -yazıları gerekçe gösterilerek- terör soruşturması isteniyor! pic.twitter.com/zoBXhGb4r9 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) September 5, 2022

Söz konusu belge ve liste Ağrı, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sivas ve Trabzon il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubelerine gönderilmiş.

‘FETÖ/PDY’ yönelik toplanan istihbarat bilgileri olduğu belirtilen belgede şöyle dendi: “Söz konusu bilgi notu ve isim listesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, bilgilerin bilmesi gerekenler prensibine göre hareket edilerek ilgisiz ve yetkisiz kişi, kurumlarla paylaşılmamasını, bildirilen istihbari nitelikteki bilgilerde adı geçen şahıslarla ilgili adli makamlardan alınacak talimat/talimatlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını ve neticesinden daire başkanımıza bilgi verilmesini dağıtımdaki il emniyet müdürlüklerinden, arz ederim.”

Mezopotomya Ajansı’nın aktardığı bilgilere göreyse fişlemede, gazetecilerin ‘Journalist Post’ adlı bir dergide yazıları olduğu gerekçe gösterildi.

Tutanakta gazetecilerin isimleri, TC kimlik numaraları, dergideki pozisyonları ve Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinde kaydının bulunup bulunulmadığı bilgileri var.