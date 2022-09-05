Erdoğan: 40’lı, 30’lu, 20’li enflasyonla tehdidin gölgesinden çıkmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önce 40’lı, ardından 30’lu, yıl sonuna doğru 20’li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

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TÜİK, bugün enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 80,21, aylık bazdaysa yüzde 1,46 arttığını açıklamıştı. TÜİK’e göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse yıllık enflasyon yüzde 181, aylık enflasyonsa yüzde 5,86 arttı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ekonomi yükselmeye devam ediyor. Bu kendi kendine olmadı.

* Enflasyon en ciddi sorunumuz. Gelişmiş ülkeler de çözüm bulamadı. Yılbaşından sonra hızlı şekilde inecek. Önce 40’lı ardından 30’lu yıl sonuna doğru 20’li rakamlarla ülkemizden bu tehdidi çıkarmayı hedefliyoruz.

* Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

* Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

* 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.