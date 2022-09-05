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Adalet Bakanlığı, Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş’ın iadesini istedi


Adalet Bakanlığı, Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş’ın iadesini istedi.

Fotoğraf: Twitter

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.


Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş’ın, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara başsavcılığı, Göktaş’ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

AA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletti.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilmiş, emekli albay Levent Göktaş’ın ismini vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin haziran başında dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak Göktaş adresinde bulunamamıştı. Daha sonra Levent Göktaş hakkında Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada ‘Levent Göktaş’ ismiyle açılan hesap, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i de karşısına alarak Saray’daki bazı isimleri ‘ifşa edeceğini’ söylemişti. Bu paylaşımlardan iki gün sonra Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayınlayarak, ‘müvekkiliyle bu süreçte bir iletişim kuramadığını ama hesabın sahte olduğunu’ söylemişti. Göktaş, önceki günlerde Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.

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