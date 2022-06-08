Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında dokuz gözaltı

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Beşi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınırken dördünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatlı olduğu gerekçesiyle altı kişi 3 Şubat’ta gözaltına alınmış, bunlardan üçü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken ikisi 15 Şubat’ta tutuklanmış, biriyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bozkır da 27 Şubat’ta MİT tarafından yakalanarak emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat’ta ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanmıştı.

Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş da var ancak adresinde bulunamadı.