Enerji zamları giyimden otomobile etkisini göstermeye başladı

Enerji zamları hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan sektörlerde ürün fiyatlarına yansımaya başladı. Otomobil üreticileri de artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

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Sanayide EPDK’nın elektriğe yüzde 50,8, doğalgazdaysa BOTAŞ’ın yüzde 49,5 zam açıklaması üreticiyi zora soktu. Reuters’a göre bu zam enflasyonu doğrudan 0,8 puan artıracak. Zammın dolaylı etkisiyse daha fazla olacak. Uzmanlar 3 puan civarı bir toplam etki bekliyor.

Son elektrik ve doğalgaz zammı hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan ve daha fazla enerji kullanan kumaş, iplik ve tekstil terbiye gibi sektörlerde ürün fiyatlarına yansımaya başladı.

Dünya’ya konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, konfeksiyon sektörünün yüzde 15-20’ye varan maliyet artışlarıyla karşılaştığını ama kendilerinin düşen talep nedeniyle bu artışı son ürün fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi.

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat da enerji maliyetlerinin son ürün fiyatlarına etkisinin yüzde 5 civarında olacağını belirtti.

Otomotiv sektöründe sorunlar büyüyor

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle tüm dünyada artan sanayi üretim maliyetleri, otomobil fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Türkiye’deyse fiyatlar kurdaki yükseliş ve vergi sistemine bağlı olarak çok daha hızlı yükseliyor. Sadece son iki yılda Türkiye’de otomobil fiyatları yüzde 200’ün üzerinde arttı. Şimdi de kur ve enflasyondan bağımsız olarak sadece enerji zammından kaynaklı yeni fiyat artışları yolda. Bu durum artan fiyatlar ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle ağustosta yüzde 17 daralan otomotiv pazarında, talebi daha da baskılayacak.

Son zamlarla otomotiv üretiminde enerji maliyeti yüzde 15’e kadar çıktı. Sektör yetkilileri, artan maliyetlerin birkaç ay içinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ithal araçlara yönelik fiyat avantajında da makasın daralacağını vurguladı. Yüksek zammın ihracatta da pazar kaybettirecek boyutta olduğu dile belirtildi.

‘En az iki ay içinde fiyata yansır’

Konuyla ilgili Aysel Yücel’e konuşan Hyundai yetkilileri de enerji zamlarının birkaç ay içinde fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Çünkü birim maliyeti üzerinden kâr dengesi de göz önünde olduğundan mutlaka fiyatlarda değişkenlik oluyor. Özellikle iç pazar daha çok etkileniyor. İhracatta eşit şartlarda fiyat politikası gözetildiğinden tüm markalarda benzer fiyatlandırma yapılıyor. İhracat genellikle avro üzerinden olduğundan iç pazara nazaran sanayideki artışın etkileri daha düşük. Ama yurt dışına da zamlı gidiyor” dedi.