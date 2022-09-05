‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Başsavcılıktan Can Dündar’a ‘savcı’ soruşturması

İstanbul başsavcılığı, gazeteci Can Dündar hakkında sosyal medyada Leman dergisinin kapağını kullanarak paylaştığı YouTube yayınında yer alan ifadelerden dolayı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından resen (kendiliğinden) soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarının ardından Twitter’da ‘harekete geçecek savcı aranıyor’ etiketi gündem olmuş Dündar da mizah dergisi Leman’ın ‘savcı’ kapağını ve ‘Boşuna beklemeyin: O cesur savcı gelmeyecek’ başlıklı YouTube videosunun linkini paylaşmıştı.

AA’nın aktardığına göre başsavcılık, gazetecinin söz konusu videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlattı.

Peker’in iddiaları

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve cumhurbaşkanlığı yetkilileri Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’nın aralarında olduğu bir grubun sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurduğunu iddia etmişti. Peker, grubun arkasındaki gücün Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi, Turkuvaz Medya yöneticisi Serhat Albayrak olduğunu da öne sürmüştü. Taşkesenlioğlu ve Albayrak iddiaları reddederek hukuki işlem başlatmıştı.