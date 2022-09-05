Türkiye Raporu’ndan Selçuki’ye göre ‘cumhur’ için ‘kış geliyor’

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaz aylarının iktidarının istediği gibi geçmediğini belirterek, enerji zamlarıyla birlikte kışın ‘cumhur ittifakı’ için zor geçeceğini söyledi.

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Seçime dokuz ay kala AKP ve CHP arasında kararsız seçmeni etkileme mücadelesi devam ederken, Diken’e konuşan AKP’liler ana muhalefet partisinin ‘rehavete kapıldığını’ söylemiş, hatta partilerinde oy kaybının durduğunu öne sürerek, ekonomiye ilişkin toparlayıcı adımlarla kararsızların yeniden AKP’ye geleceğini savunmuştu.

Ama araştırmacılar, kısmen yükselse de AKP’nin asgari ücrete ikinci zam yapılan yaz aylarını değerlendiremediğini söylüyor.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e yaz aylarında yürüttükleri araştırmaları değerlendiren Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, bu dönemin iktidar için istendiği gibi geçmediğini söyledi: “Normal koşullar altında yaz aylarında ‘cumhur ittifakı’nın desteğini artırması beklenirdi. Bir yandan ikinci asgari ücret zammı, diğer yandan da gıdaya erişimin daha fazla olmasının seçmende olumlu etki yaratması gerekirdi. Şimdi gelen elektrik, doğalgaz zamları ve kışın daha kötü olacağını bildiğimiz enerji fiyatları bize ‘cumhur ittifakı’nın bu döneme dezavantajlı girdiğini gösteriyor”.

Muhalefetin rehavete katıldığı yorumlarına katılmayan Selçuki, “Muhalif kesimin, kendinden daha emin olduğu ve hatta zaman zaman acele sayılabilecek beyanlarda bulunduğu görüşüne katılıyorum” dedi.

Selçuki şunları söyledi: “‘Altılı masa’ doğası gereği sırf bir araya geldiği için seçmende büyük heyecan yaratacak bir girişim değil. Toplumda gerçek heyecanı ve oluşacak desteği altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belli olduğunda ve kampanya başlandığında göreceğiz”.