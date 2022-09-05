Fransız bakan Rus yaptırımlarını görüşmek için Türkiye’ye geliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye’deki şirketlerin yaptırım altındaki Rus şirketlerden uzak durmasını görüşmek amacıyla Türkiye’ye geliyor.

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Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgal nedeniyle Batı’nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya. Rusya’nın bu kapsamda Türkiye’yle ekonomik ilişkileri derinleşirken ABD’den yaptırım uyarısı gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan Türkiye’deki şirketlere gönderdiği mektupta yaptırım altındaki Rusya şirketlerinde uzak durulması gerektiğini, aksi takdirde yaptırım riskinin yüksek olduğunu vurgulamıştı. Fransız bakanın ziyareti de bu tür uyarıların ardından geldi.

Reuters’ın aktardığına göre iki günlük Türkiye ziyareti öncesinde RTL radyosuna konuşan Colonna, şunları söyledi: “Avrupa yaptırımları hayata geçirdi, ABD de öyle ve diğer müttefik ve ortaklarımız da. Fakat bazıları yaptırım politikası benimsemedi, mesela Türkiye. Bu ülkelerin yaptırımlardan kaçınmak için bir platform olarak kullanılmaması çok önemli.”

Fransa’dan bir diplomasi kaynağı, Rusya’yla çalışmanın Türkiye’deki şirket ve kişiler için bir ‘cazibesi’ olduğunu, bu eğilimin artmasını önlemek için Colonna’nın konuyu görüşeceğini belirtti.

AB’nin yaptırımlardan kaçınan kişi veya kurumlara yaptırım uygulamaya ilişkin bir mekanizması olmadığını belirten kaynak, ancak bunun ciddi bir sorun haline gelmesi halinde birliğin bu konu üzerinde çalışabileceğini ekledi.

Diplomat, şöyle konuştu: “Bu yola (yaptırım) girmeden önce ilk adım büyük ortaklarımızın, NATO’daki müttefiklerimizin ve AB adaylığını hedefleyen bir ülkenin yaptırımlardan kaçınma mantığına kapılmaması ve milli araçlarını… ekonomiye ilişkin oyuncularının da bu mantığa kapılmadığından emin olmak için kullanması.”