Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’da uzlaşılması halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Diken

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları uzun bir süredir Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu isimleri etrafında dönüyor.

Anketlerde öne çıkan isimlerden Yavaş ve İmamoğlu hakkında CHP’de “Belediye başkanları devam etmeli” görüşü öne çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se uzun süredir “Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan olacağım” ifadesini tekrarlayarak kapıyı kapatıyor.

Aylardır en çok öne çıkan isimse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Diken’e konuşan CHP kurmaylarına göre Kılıçdaroğlu adaylığı istiyor ve parti içinde buna itiraz da yok.

Fox TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, “Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli” yanıtını verdi.

FOX TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programının konuğuyum. https://t.co/5Z8TOqEwnk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 5, 2022

‘Bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor’

Kılıçdaroğlu “Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil bu sistem. Bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor” dedi.

‘Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu?’

“İlk yapacakları şeylerden birinin israfın önlenmesi olduğunu” belirten Kılıçdaroğlu “Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki ‘Biz dindarız’. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın!” dedi.

Bahçeli’ye yanıt: Gelsin!

Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalıdır” açıklamasınaysa şöyle yanıt verdi: “Doğrudur tabii sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Evet, sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu ‘beşli çete’lerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir. Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Hodri meydan, Ama yapamazlar, şakşakçıları bulmuşlar efendim Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Sorgulayın efendin. Gelsin! Gelemez gelemez! Çünkü ben haklıyım”