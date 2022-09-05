MHP’li belediye istedi, Silivri Cezaevi’nin adı değişti: İlçenin itibarını zedeliyor

MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın, ‘ilçenin itibarına zarar verdiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu uygun bulan Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin ismini ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirdi.

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İstanbul’da Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nin adının değiştirilmesi için cuma Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Yılmaz, dilekçesinde “Silivri denince insanların aklına cezaevi geliyor. Bu da ilçemizin gelişmesini negatif yönde etkiliyor” demişti.

Türkiye gazetesinin haberine göre Yılmaz’ın bu başvurusunu değerlendiren Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adı Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.