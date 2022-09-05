Enflasyon açıklanınca Nebati klavye başına geçti: Projeksiyonumuzu destekler nitelikte

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos enflasyonunu yüzde 80,21 olarak açıklamasının ardından Twitter’dan mesajlar paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, rakamı dünyadaki durumla karşılaştırdı.

Dünyanın enflasyonla ‘boğuştuğunu’ ileri süren Nebati, TÜİK’in verilerini referans alarak Türkiye ekonomisinin toparlanmaya başladığını savundu. Hazine bakanı, Türkiye’nin dünya genelinde altıncı, G20 arasındaysa açık ara en yüksek enflasyona sahip olduğunuysa ‘unuttu.’

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TÜİK, bugün enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 80,21, aylık bazdaysa yüzde 1,46 arttığını açıklamıştı. TÜİK’e göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse yıllık enflasyon yüzde 181, aylık enflasyonsa yüzde 5,86 arttı.

Bu verilerin ardından Twitter’dan mesajlar paylaşan Bakan Nebati, dünyanın enflasyonla boğuştuğunu, Türkiye’ninse toparlanma sürecine girdiğini savundu.

Enflasyonu bu ülkeden ‘def edeceklerini’ ileri süren Nebati’nin mesajları şöyle:

*Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.

*Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor.

*Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır.

*Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz.