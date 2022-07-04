Akşam Postası / 4 Temmuz 2022

ENAG: Haziranda yıllık enflasyon yüzde 175, altı aylık yüzde 71
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktığını bildirdi.
TÜİK’e göre enflasyon haziranda yüzde 78,6’ya çıktı
Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK’e ‘enflasyon ayarı’: Erdoğan için suç işlemeyin
Sigaraya zam
Memur ve memur emeklisi aylıklarına enflasyon ayarı: En düşük maaşlar ne kadar?
Uzmanlar TÜİK’i ‘suçüstü’ yakaladı: Haziran verileri hatalı mı?
‘Milletin sofrasındaki ekmeği çaldınız’ sözü TÜİK’e ağır geldi: CHP’li Altay’a dava açtı
Araştırma: Her 10 seçmenden altısı son yıllarda borcunun arttığını söyledi
Araştırma: Vatandaşların yüzde 70’i tatile gidemiyor
TL ticari kredi faizi 37 ayın zirvesinde
Erdoğan ‘Artık AİHM’lik iş kalmadı’ demişti: Kavala dosyası haftaya Büyük Daire’de
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala-Türkiye dosyasının 11 Temmuz 2022’de Fransa’nın Strazburg kentindeki AİHM binasında görüleceğini duyurdu.
‘Muhalefet kahramanını arıyor’ demişti: FT spot ışığını İmamoğlu’na çevirdi
‘Erdoğan’ı alt etmek: Türkiye’de muhalefet kahramanını arıyor’ başlığıyla yaklaşan seçimleri gündemine alan İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, mayıs başındaki bu makaleden sonra konuyu devam ettirdi.
‘Aday açıklayın’ çıkışları Babacan’ı sıktı: Birkaç ay daha adım beklemeyin
Anıt ağaçların kesilmesine sitem eden AKP’li vekil tehdit edildi
AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman işletmesinin Ankara’daki Nallıhan Sarıçalı Dağı’nda yaşları 500 ila 1200 olan 50 kadar anıt ağacın kesildiğini söyleyerek sitem etti.
Banka karlarını coşturan tahvile Merkez’den ‘müdahale’ geldi
Merkez Bankası (MB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto (indirim) oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı.
Doblo’nun vedası: Tofaş’tan yeni model iddialarına yalanlama
Tofaş, Stellantis’le anlaşılarak Bursa’daki fabrikasında ticari ve binek olmak üzere üç yeni model çıkarılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Özdağ’ın ‘iç savaş’ çıkışı İçişleri’ni kızdırdı: Suç duyurusunda bulunacağız
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Yüzde 100 Türkiye’de iç savaş çıkacak” iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Boğaziçi’nde tepkiden çekinen ‘kayyım’, mezuniyete katılmadı, odada ödül dağıttı
Boğaziçi Üniversitesi’nde üç gün sürecek mezuniyet etkinlikleri bugün saat 10:00’da başlarken, öğrencileri eylem yapılmaması konusunda tehdit eden ‘kayyım’ rektör Naci İnci, mezuniyet törenine katılmayarak rektörlük odasından öğrencilere ödül dağıtıyor.