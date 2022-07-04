Akşam Postası / 4 Temmuz 2022

ENAG: Haziranda yıllık enflasyon yüzde 175, altı aylık yüzde 71

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktığını bildirdi.

Erdoğan ‘Artık AİHM’lik iş kalmadı’ demişti: Kavala dosyası haftaya Büyük Daire’de

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala-Türkiye dosyasının 11 Temmuz 2022’de Fransa’nın Strazburg kentindeki AİHM binasında görüleceğini duyurdu.

‘Muhalefet kahramanını arıyor’ demişti: FT spot ışığını İmamoğlu’na çevirdi

‘Erdoğan’ı alt etmek: Türkiye’de muhalefet kahramanını arıyor’ başlığıyla yaklaşan seçimleri gündemine alan İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, mayıs başındaki bu makaleden sonra konuyu devam ettirdi.

Anıt ağaçların kesilmesine sitem eden AKP’li vekil tehdit edildi

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman işletmesinin Ankara’daki Nallıhan Sarıçalı Dağı’nda yaşları 500 ila 1200 olan 50 kadar anıt ağacın kesildiğini söyleyerek sitem etti.

Banka karlarını coşturan tahvile Merkez’den ‘müdahale’ geldi

Merkez Bankası (MB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto (indirim) oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı.

Doblo’nun vedası: Tofaş’tan yeni model iddialarına yalanlama

Tofaş, Stellantis’le anlaşılarak Bursa’daki fabrikasında ticari ve binek olmak üzere üç yeni model çıkarılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Özdağ’ın ‘iç savaş’ çıkışı İçişleri’ni kızdırdı: Suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Yüzde 100 Türkiye’de iç savaş çıkacak” iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Boğaziçi’nde tepkiden çekinen ‘kayyım’, mezuniyete katılmadı, odada ödül dağıttı

Boğaziçi Üniversitesi’nde üç gün sürecek mezuniyet etkinlikleri bugün saat 10:00’da başlarken, öğrencileri eylem yapılmaması konusunda tehdit eden ‘kayyım’ rektör Naci İnci, mezuniyet törenine katılmayarak rektörlük odasından öğrencilere ödül dağıtıyor.