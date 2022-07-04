Özdağ’ın ‘iç savaş’ çıkışı İçişleri’ni kızdırdı: Suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Yüzde 100 Türkiye’de iç savaş çıkacak” iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Partisinin il kongresine katılmak ve kentte temasta bulunmak için Aydın’a giden Özdağ, burada ‘Türkiye’de iç savaş çıkacak’ iddiasını dile getirmişti: “Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye’de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı. Şu anda sekizinci parti olduğumuzu biliyoruz.”

‘Özdağ iç savaş kışkırtıcılığı yapıyor’

Özdağ’ın ‘iç savaş’ çıkışıyla ilgili konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’ya soruldu. Çataklı, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi: “Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.”