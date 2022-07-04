Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi: İlk büyük maç dördüncü haftada

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekildi.

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Yeni sezona 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerindeki maçlarla başlanacak ve 21 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren ara verilecek.

23 Aralık’tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023’te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

İlk hafta müsabakaları şöyle:

Antalyaspor – Galatasaray

V.F. Karagümrük – Alanyaspor

Beşiktaş – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Konyaspor

Başakşehir – Kasımpaşa

İstanbulspor – Trabzonspor

Fenerbahçe – Ümraniyespor

Giresunspor – Adana Demirspor

BAY geçen takım: Hatayspor

Büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4’üncü hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8’inci hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10’uncu hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13’üncü hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15’inci hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18’inci hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Daha sonra çekilecek fikstür ve uygulamalarla ilgili bilgi verildi. Yeni sezon fikstüründe uygulanacak yeni kararlar şöyle sıralandı:

– Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.

– Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.

– Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

– Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor’la maç yapamayacak.

– Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12’nci haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacak.

– Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.

– Hiç bir takım, dört büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.

– Sekiz İstanbul takımından sadece beş tanesinin içerde oynaması sağlanacak.

– Altı farklı torba oluşturuldu. Şampiyonlar Ligi ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe bir torbada, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ekipleri bir torbada, İstanbul takımları Galatasaray ve Beşiktaş bir torbada, İstanbulspor ve Kasımpaşa bir torbada, Ümraniyespor ve Karagümrükspor bir torbada, kalan sekiz takım da başka bir torbada numara çekilecek.