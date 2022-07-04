Erdoğan ‘Artık AİHM’lik iş kalmadı’ demişti: Kavala dosyası haftaya Büyük Daire’de

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala-Türkiye dosyasının 11 Temmuz 2022’de Fransa’nın Strazburg kentindeki AİHM binasında görüleceğini duyurdu.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’nin Kavala’yı Strazburg mahkemesinin hak ihlali kararına rağmen tahliye etmemesi üzerine yaptırım prosedürü başlatmıştı. Komite yaptırım prosedürünün ikiinci aşaması olarak 2 Şubat’ta konuyu AİHM Büyük Dairesi’nin değerlendirmesine sunma kararı almıştı. Mahkeme, dosyayı resmi olarak 21 Şubat’ta aldığını duyurmuştu.

Kavala daha sonra 25 Nisan’da Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmek iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala için artık hüküm kurulduğunu söyleyip “Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM’lik iş kalmadı“ demişti.

Kavala, bugün (4 Temmuz 2022) itibariyle 1706 gündür hapiste.