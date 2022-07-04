Boğaziçi davası: Özel kalem müdürü, ‘abluka’ suçlamasını boşa düşürdü

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla başlayan protestolar kapsamında, 1 Şubat 2021’de basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 52 kişinin davası bugün görüldü. Uzun süre özel kalem müdürü olarak çalıştığını söyleyen ve dosyada mağdur sıfatıyla yer alan A.A. öğrencilerin suçunun olmadığını söyledi. Dava, 12 Aralık’a ertelendi.

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52 kişiye, Bulu ve diğer çalışanların bulunduğu rektörlük binasını ablukaya almak ve içerideki insanların dışarı çıkmasını engellemek suçlamasıyla dava açılmıştı.

‘Mağdur değilim’

Davayı takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre dosyaya mağdur sıfatıyla eklenen ve uzun süre özel kalem müdürü olarak görev yaptığını belirten A.A. mahkemede “Şikayetçi olmamıştım ama ismim yazılmış. Bizim işimiz rektörün çıkış saatine bağlıdır. Olay günü de rektör çıkmadığı için biz de işimizin başındaydık. Çıkmak isteyen arkadaşlarımız çıktı. Bir engel yoktu, kimse hürriyetimizden yoksun bırakmadı. Rektör içeride çalışıyordu, bize çıkabilirsiniz dedikten sonra çıktık. Davaya katılmak istemiyorum” dedi.

Öğrencilerin çıkışı engellemediğini ve kapıları kilitleyenlerin kendi personelleri olduğunu belirten A.A., “Mahkeme huzurunda verdiğim ifade geçerlidir. Daha önce de şikayetçi değildim, şimdi de değilim” dedi.

‘Suçun unsurları oluşmuyor’

Öğrencilerin avukatından Seher Eriş, dosyada mağdur sıfatıyla adı geçen kişinin ifadesinin öğrencilerin okul çıkışına engel olduğu yönündeki beyanla çeliştiğini dile getirdi.

Dosyanın siyasi nedenlerle açıldığını söyleyen avukat Türkan Özdemir de şöyle konuştu: “Mağdur olan yok, şikayetçi olan yok. Bu durumda ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunun unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Dosyadaki deliller yasal delil değil. Diğer suçlama konusunda da beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Benzer şekilde açılan bir dosyada İstanbul 8’nci Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı vermiştir.”

Dava 12 Aralık’a ertelendi

Avukat Elif Sıla Aşık, dosyada delli olarka bulunan CD görüntüsünün gelecek celse mahkeme huzurunda izlenmesini talep etti.

Olay gününe ait görüntülerin yer aldığı CD’nin mahkeme huzurunda izlenmesi talebinin gelecek celsede değerlendirilmesine karar veren mahkeme davayı 12 Aralık’a erteledi.