Banka karlarını coşturan tahvile Merkez’den ‘müdahale’ geldi

Merkez Bankası (MB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto (indirim) oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı.

Bankacılık sektörünün son dönemdeki net karının yarısının bu tahvil stokundan geldiği tahmin ediliyor.

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Ekonomi politikalarının belirsizliği ve enflasyondaki rekorlar, bankaları TÜFE endeksli devlet tahvillerine yönlendirmişti.

Bankacılık sektörünün 2022 ilk çeyrekte yüzde 300’den fazla artan net karının yaklaşık yarısının bu tahvil stokundan geldiği tahmin ediliyor. Yani aslında yükselen karlarda kamu kaynaklarının aktarımı önemli bir rol oynuyor.

MB, 24 Haziran’da uygulamaya giren değişiklikte TÜFE endeksli tahvillerin iskonto oranını yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarmıştı. Bugün gelen adımla bu oran yüzde 50’ye çıkarılmış oldu.

Bu tahviller, vade sonu değeri üzerinden TÜFE’ye endeksli faiz oranı iskonto edilerek satışa sunuluyor.

Bu hamleyle bankaların sabit faizli tahvillere yönlendirilmesi ve Hazine’nin daha düşük maliyetlerle borçlanması hedefleniyor.

DİBS teminat bulundurma koşulu

Merkez Bankası, bankalar arası para piyasası işlemleri için DİBS (Devlet iç borçlanma senetleri) teminat bulundurma koşulunu da yüzde 50 olarak değiştirdi.

Ayrıca MB ile yapılan swaplar için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50’sinin DİBS sepetinden oluşmasını kararlaştırdı. Yine 9 Haziran’da bu oran yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltilmişti.

MB ayrıca ‘liralaşma stratejisi’ çerçevesinde TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları değerlendirilmeye devam edileceğini de vurguladı.