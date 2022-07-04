Doblo’nun vedası sonrası Tofaş’a üç yeni model geliyor

Fiat Doblo’nun, İspanya’daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa’daki fabrikanın geleceği belli oldu.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre Stellantis ve Koç Holding arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandı.

Stellantis Grubu, 2000’den beri Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya’daki Vigo fabrikasına taşıma kararı almıştı.

Karar sonrası oluşacak kapasiye boşluğuyla ilgili Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA (Citroen-Peugeot-Opel) Grubu’nun birleşmesinden doğan Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmeler devam ediyordu.

Stellantis Grubu Başkanı John Elkann, geçtiğimiz hafta Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak burada bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Fiat’ın sahibi olan ailenin bir ferdi olan John Elkann, konuşmasında İtalyan Fiat ile Koç ailesinin 60 yıla uzanan köklü işbirliğine vurgu yaptı.

Dünya’nın otomotiv sanayi çevreleri ve Koç’a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, John Elkann’ın Türkiye’yi ziyaretinin asıl nedeni, Stellantis ile Koç Holding arasında bir süredir devam eden yeni modellere yönelik pazarlığın sonuçlandırılmasıymış.

Otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren global bir şirketin Türkiye’deki yetkilisi, anlaşmaya dair şu detayları verdi: “John Elkann’ın Türkiye’ye gelme nedenlerinden biri de Koç Holding CEO’su ile yeni modellere yönelik pazarlık yapmaktı. Yeni modeller konusunda anlaşma sağlandığını öğrendik. Elektrikli ve hibrit modeller olacak bunlar. Hem ticari araç hem de hem de binek olacak. 2025 ile 2026 yılları arasında çıkacak olan araçların birkaç tanesi burada yapılacak. Hangi modeller olduğu henüz belli değil. Ancak ticari ve binek olarak farklı modeller olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Doblo üretiminin İspanya’ya alınması ticari anlamda çok akıllıca bir karar olduğunu düşünüyoruz.”