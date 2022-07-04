Kulis: Ankara Emniyeti’nin ‘Peker talebini’ reddeden savcının yerini Soylu değiştirdi

Ankara Başsavcı Vekili Alparslan Tufan’ın görev yerinin değiştirilmesinde Ankara Emniyeti’nin Mersin’de başlatılması gereken organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili soruşturmanın Ankara Adliyesi üzerinden yapma ısrarının etkili olduğu öne sürüldü.

Kulislere göre bu durum, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletildi. Soylu’nun da Tufan’ın görevden alınmasıyla ilgili iktidar içinde kulis yaptığı iddia edildi.

Söz konusu haberi Twitter üzerinden öğrenen Peker öfkelenerek Servet Yılmaz’a seslendi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) geçen ayki kararnamesiyle Tufan, görevden alınarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atanmıştı. Kararnamenin en sürpriz atamalarından biri olan tercih, yargı içerisinde tartışma yaratmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin’de Sedat Peker’le bağlantılı bir grubu uyuşturucu iddiasıyla izlemek istedi. Konu soruşturmaya dönüşmesi için Tufan’ın önüne getirildi. Ancak Başsavcı Vekili Tufan, buna usulü gerekçelerle izin vermedi.

Emniyet ve adliye kulislerine göre; Tufan, suç yerinin Mersin olduğunu belirterek yetkinin Mersin başsavcılığında olduğunu kaydetti.

Kulislere göre bu durum, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletildi. Soylu’nun da Tufan’ın görevlen alınması yönünde iktidar içinde kulis yaptığı iddia edildi.

Sedat Peker, son yıllarda sıkça Mersin Limanı’na gelen uyuşturuculara işaret ederek Süleyman Soylu’yu bu konunun üzerine gitmemekle suçlamıştı. Kulislerde, emniyetin Ankara üzerinden yapmak istediği Mersin operasyonu talebinin Soylu’nun Sedat Peker’e karşı bir hamlesi olarak yorumlandı.

Uludağ’ın aktardığına göre Tufan, son dönemde emniyetten gelen talepleri hukuk çerçevesinde değerlendirerek delil olmayan dosyaların açılmasına onay vermiyor, polisin getirdiği evraklara imza atmadan denetimden geçiriyordu. Bu nedenle Alparslan Tufan ile Ankara Emniyeti arasındaki gerginliğin bir süredir devam ettiği belirtiliyor.

Kritik dosyaların savcısıydı

Kaçakçılık ve Organize Suçlardan sorumlu başsavcı vekili olan Alpaslan Tufan, Bataklık operasyonu, Atadedeler ve Milli Emlak gibi kritik dosyaları yönetmişti. Alpaslan Tufan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasının Ülkücülere uzanmasının ardından MHP’liler tarafından hedef gösterilmişti. Özellikle MHP’nin Tufan’ın görevden alınması için girişim başlattığı yargı kulislerine yansımıştı.

Ankara Adliyesi’nde Alpaslan Tufan’a bağlı çalışan bir savcının da Emniyet’in doğrudan hazırladığı bir ‘bilgi notu’ üzerine Sakarya’ya gönderildiği belirtildi.

Soylu’nun yargıdaki etkisi artıyor mu?

Öte yandan eski Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün istifasının ardından Süleyman Soylu’nun yargı üzerindeki gücünü arttırdığı yargı kulislerinde konuşuluyor. Alparslan Tufan’ın görevden alınmasının yanı sıra bazı savcıların İçişleri Bakanlığı’yla yakın çalışması yargı içinde rahatsızlık yarattı.

Benzer şekilde Emniyet’in beğenmediği hâkim ve savcıları değiştirecek etkiye sahip olmasının da HSK’ya yargı içerisinde tepkilere neden oldu.

Peker öfkelendi

Peker haberi duyduktan sonra, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

* (Soylu’ya) Benim ismimi iğrenç suçlarla yan yana getirerek, şerefimi düşüremezsin. Bir Azerbaycan atasözü şöyle der: Altın yere düşmeyle pul olmaz.

* Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle. Ulan benim Mersin’de hangi yakınım var da, ona uyuşturucu takibi yapıp, benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın? Size yazıklar olsun.

* Geçmişte bana yapılan suç örgütü operasyonunda, bana yakınsın diye seni sürgüne yollamadılar mı? Ulan siz nasıl adamsınız arkadaş ya? Saygı duyduğum akrabanı arattırıp, olaylarda benim adımı geçirtmesin diye, alttan alttan da süslü sülü’nün emriyle bu şerefsizliği yapıyorsun.

* Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacam. Ulan utanmaz, sen ortak dostumuz olan avukata demiyor muydun; ‘İyiki Sedat Peker’in yüzünden geçmişte sürgün yedim. Fetöcüler gittikten sonra bu sayede önüm açıldı’ deyip , gülmüyor muydun?

* Sözde Ankara emniyet müdürüsün. Emniyet genel müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun.

* Önce benim örgütteydin, şimdi sülünün örgütüne mi geçtin?

* Seni cezaevlerinde görecem. O çaldığın paraları da yiyemeyeceksin. Ulan yazıklar olsun, artık seninle de işim var. Akrabanın hatırı artık bitti.

Peker daha sonra yarın konuyla ilgili bir paylaşım yapacağını söyledi.