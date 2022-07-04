Anıt ağaçların kesilmesine sitem eden AKP’li vekil tehdit edildi

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman işletmesinin Ankara’daki Nallıhan Sarıçalı Dağı’nda yaşları 500 ila 1200 olan 50 kadar anıt ağacın kesildiğini söyleyerek sitem etti.

Olayın duyulması üzerine Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, AKP’li vekili sosyal medyadan açıkça tehdit etti.

Fotoğraf: Twitter

Ceylan dünkü Twitter paylaşımında kesilmiş ağaçların fotoğrafını paylaşarak şunları yazmıştı: “Ülkemizin tek anıt ağaç müzesi olan Nallıhan Sarıçalı Dağı’nda çapları 70 ila 140 cm, yaşları 500 ila 1200 olan 50’ye yakın anıt ağaç Orman İşletmesi tarafından kesilmiştir. Bu katliamı meslek taasubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum.”

Ülkemizin tek Anıt Ağaç Müzesi olan Nallıhan Sarıçalı Dağı nda çapları 70 ile 140 cm, yaşları 500 ile 1200 olan 50 ye yakın anıt ağaç Orman İşletmesi tarafından kesilmiştir. Bu katliamı meslek taasubu içinde örtbas etmeye çalışanları Allah a havale ediyorum pic.twitter.com/9Sn2kF7mva — Nevzat Ceylan (@NevzatCeylan06) July 3, 2022

Ceylan, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 21 Ekim 2021’de Ankara’nın Nallıhan İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanın Sarıçalı Dağı Milli Parkı olarak koruma statüsüne alındığını söyledi.

Bölgede, 600 civarında anıt özelliği taşıyan 70 ila 180 santimetre çapında 500 ila 1200 yaşında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları bulunduğunu aktaran vekil, Sarıçalı Dağı’nın zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

Ceylan, bölgenin Türkiye’nin anıt ağaç müzesi özelliği taşıyan eşi bulunmayan tek ekosistem olduğunu ifade ederek, Sarıçalı Dağı Milli Parkı’nın kuzey eteklerinde çok sayıda anıt ağaç olmasına ve mutlak korunması gereken ekosistem olmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü’nün bölgenin milli park sınırına dahil edilmesine izin vermediğini bildirdi.

‘Bilimden, teknikten uzak kesim’

Bu ormanlarda ve eğimi yüzde 60 üzerinde olan ormanlarda silvikültürel müdahaleler yapılamayacağını belirten Ceylan, şöyle konuştu: “Aslında ana amaç bu ormanların doğal haliyle olduğu gibi korunmasıdır. Amenajman Planı’ndaki bu açık öngörüye rağmen, plana aykırı olarak bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesilmiş bulunmaktadır. Bu kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç ise anıt ağaç özelliği taşımaktadır.”

Nallıhanlı olduğu, Orman İşletme şefliği ve genel müdürlük görevlerinde bulunduğu için bölgeyi incelediğini anlatan AKP’li vekil, şunları dedi: “İncelemeler neticesinde yapılan ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak Amenajman Planı’na aykırı olduğuna bizzat şahit olduk. Kesilen 50 civarındaki anıt ağacın 80-140 cm çapında, yaklaşık 500-1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup, bu manzara karşısında üzüntümüzden kahrolduk.”

‘Yolunuzun nereye çıkacağını kestiremezsiniz’

Ceyhan’ın paylaşımlarının sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz iddialara cevap vermeyip vekili tehdit ettiği bir açıklama yayımladı.

Türkyılmaz’ın Twitter üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Araziye giderken yol arkadaşlarınızı iyi seçmenizi salık veririz, sayın vekil. Yoksa yolunuzun nereye çıkacağını siz de kestiremezsiniz!”