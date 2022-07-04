‘Milletin sofrasındaki ekmeği çaldınız’ sözü TÜİK’e ağır geldi: CHP’li Altay’a dava açtı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladığı veriler nedeniyle eleştiriler yönelten CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’a 30 bin TL’lik tazminat davası açtı.

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TÜİK’in enflasyon, işsizlik gibi verileri sokaktaki gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. TÜİK hakkındaki anketlerde katılımcıların yüzde 69’u kuruma güvenmediğini belirtiyor.

TÜİK’in bugün açıkladığı yüzde 78,6 oranındaki yıllık enflasyon da tartışılıyor zira bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) bu oranı yüzde 175,55 olarak hesapladığı duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyonun milyonlarca çalışanın maaşına olumsuz etki ettiğini belirterek, suç işlendiğine işaret etmişti: “TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!”

Eleştire tazminat davası

CHP Grup Başkanvekili Altay, geçen ay TBMM’deki konuşmasında Kılıçdaroğlu’na benzer ifadeler kullanmıştı: “TÜİK’in etkisiz yetkilileri, yetkisiz etkilileri, milletin sofrasından elinizi çekin. Sizin açıkladığınız yanlış rakamlardan sebep, temmuzda millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. Bu vebaldir, bu ah almaktır. Bu milletin sofrasından ekmek çalmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ilan ediyorum. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır.”

Bu eleştirileri yönelten CHP’li Altay’a TÜİK tarafından dava açıldı.

Twitter’da davaya ilişkin belgeyi paylaşan Altay şunları yazdı: “Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye TÜİK bana 30 bin TL tazminat davası açmış. Bu enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız.”

Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye #TÜİK bana 30 000 TL tazminat davası açmış. Bu #enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız. pic.twitter.com/OVpI1nmUcO — Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 4, 2022

ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

TÜİK, Mayıs 2021’de de ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. TÜİK’in ceza talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.