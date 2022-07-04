Araştırma: Vatandaşların yüzde 70’i tatile gidemiyor

Yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 70’inin tatile gidecek parası yok. 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil eden ‘Z kuşağı’nın da yüzde 89’u tatile gidemiyor.

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Hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar tatile de gidemez hale geldi. Tüketici Birliği Federasyonu “Yaşasın Tatil” isimli kamuoyu araştırmasını yayınladı. Buna göre, vatandaşların yüzde 69,7’sinin tatile çıkmak için bütçesinin yeterli olmadığını belirtiyor. Son bir yıl içinde tatile gidemeyenlerde en büyük pay da Z kuşağını ait. Z kuşağının yüzde 89’u tatile gidemiyor.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre yapılan ankette “Ne sıklıkta tatilde gidersiniz” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 43,7’si son üç yıldır tatile gidemediğini belirtirken, yüzde 37,6’sı yılda sadece bir kez tatile gittiğini, yüzde 15’i ise yılda iki-üç kez tatile gittiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Görevlisi Merve Kır tarafından yapılan ankette, hane halkı sayısının artmasıyla tatile gidememe oranlarının da arttığı görüldü. Buna karşın, hane içinde çalışan kişi sayısı arttıkça tatile gitme oranları da artış gösteriyor.

Taksitli tatil planı

Araştırmada, yaz tatiline gideceğini beyan edenlerin yüzde 52’si kendi bütçesiyle tatilini finanse edeceğini belirtirken, yüzde 44’ü ise kredi kartına taksit ile tatile gideceğini belirtti. Tatile gideceğini beyan edenlerin yüzde 18’i kendi yazlık evinde kalacağını söyledi. Öte yandan yüzde 16’sı yakınlarına ait yazlık evde kalacağını kaydetti. Bu veriler ışığında tatile gideceğini beyan edenlerin yaklaşık üçte birinin ücretli konaklama yöntemlerini tercih etmediği görüldü.