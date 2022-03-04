Akşam Postası / 4 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BMGK, nükleer santral saldırısı üzerine acil toplanıyor
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde dokuzuncu güne girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor
Rusya’yla ticarette alternatif ödeme seçenekleri ne?
Uzmana göre ekonomide ‘kırılma anı’: Batı’nın ‘Pirus zaferi’ sonrası senaryolar
Demirtaş: Erdoğan, Putin’e açık tavır alamayacak kadar sıkışmış durumda
Kripto borsalarının Ruslardan vazgeçmeye gönlü yok
Benzin ve motorine bir zam daha!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi.
Yılbaşından bu yana motorin yüzde 65, benzin yüzde 46 zamlandı
HDP’den rapor: Tek adam rejimi zam şampiyonu
Morgan Stanley de Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti: Yüzde 66 görülecek
Türkiye’nin risk primi 2008’den bu yana en yüksek seviyede
Taraf davası: Baransu’ya 13 yıl, Altan, Çongar ve Oğur’a üç yıl dörder ay hapis
Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada hüküm açıklandı.
Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Kırgızistan’da gözaltına alındı
Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 14 yıl dört aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan’da yakayı ele verdi.
Duygu Delen’in ölümünde sanığa 10 yıl hapis cezası ve tahliye
Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet Kaplan’a 10 yıl hapis cezası verildi. Hükümle birlikte sanık tahliye edildi.
Ethem Sancak, şimdi de Putin’e ‘aşk ilan etti’: Ukrayna’da ana suçlu NATO
Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, hatta bir zamanlar kendisine ‘aşık olduğunu’ da söyleyen işadamı Ethem Sancak, Rus TV kanalı RBK’ya konuştu. Sancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için, “Ana suçlu NATO’dur” dedi.
Kadın istihdamı erkeklerin yarısından da az
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çeşitli dönemlerde açıklanan verilerinden derlenen ‘kadın‘ araştırmasına cinsiyetler arasındaki istihdam farkı gayet net. Ayrıca kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işe katılım oranı da artıyor.
Y kuşağına göre en iyi işverenler listesi
Araştırma ve danışmanlık şirketi Great Place to Work, Türkiye’de Y kuşağının en çok beğendiği işverenleri belirledi.
beIN’den TFF’ye ‘rest gibi’ çıkış
Süper Lig ve 1’inci Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports, 2022-23 sezonuna ilişkin ihale süreci için, “Faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği tek bir ihalenin sonucuna bağlı değil” dendi.
Dünya Obezite Atlası: 2030’a kadar 1 milyardan fazla kişi obez olacak
Bugün Dünya Obezite günü. Geleceğe dair tablo hiç parlak değil: 2030’a kadar 1 milyardan fazla insan obez olacak. Bu 2010’daki sayının iki katı.
Mahkemede kadını ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit eden adama ‘iyi hal indirimi’
Mahkeme salonunda eski sevgilisini “Seni öldürürüm” diye tehdit eden Sedat K. için ‘iyi hal indirimi’ yapıldı. Hapis cezası para cezasına çevrilen sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.