Akşam Postası / 4 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BMGK, nükleer santral saldırısı üzerine acil toplanıyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde dokuzuncu güne girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

Benzin ve motorine bir zam daha!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi.

Taraf davası: Baransu’ya 13 yıl, Altan, Çongar ve Oğur’a üç yıl dörder ay hapis

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Kırgızistan’da gözaltına alındı

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Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 14 yıl dört aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan’da yakayı ele verdi.

Duygu Delen’in ölümünde sanığa 10 yıl hapis cezası ve tahliye

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet Kaplan’a 10 yıl hapis cezası verildi. Hükümle birlikte sanık tahliye edildi.

Ethem Sancak, şimdi de Putin’e ‘aşk ilan etti’: Ukrayna’da ana suçlu NATO

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, hatta bir zamanlar kendisine ‘aşık olduğunu’ da söyleyen işadamı Ethem Sancak, Rus TV kanalı RBK’ya konuştu. Sancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için, “Ana suçlu NATO’dur” dedi.

Kadın istihdamı erkeklerin yarısından da az

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çeşitli dönemlerde açıklanan verilerinden derlenen ‘kadın‘ araştırmasına cinsiyetler arasındaki istihdam farkı gayet net. Ayrıca kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işe katılım oranı da artıyor.

Y kuşağına göre en iyi işverenler listesi

Araştırma ve danışmanlık şirketi Great Place to Work, Türkiye’de Y kuşağının en çok beğendiği işverenleri belirledi.

beIN’den TFF’ye ‘rest gibi’ çıkış

Süper Lig ve 1’inci Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports, 2022-23 sezonuna ilişkin ihale süreci için, “Faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği tek bir ihalenin sonucuna bağlı değil” dendi.

Dünya Obezite Atlası: 2030’a kadar 1 milyardan fazla kişi obez olacak

Bugün Dünya Obezite günü. Geleceğe dair tablo hiç parlak değil: 2030’a kadar 1 milyardan fazla insan obez olacak. Bu 2010’daki sayının iki katı.

Mahkemede kadını ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit eden adama ‘iyi hal indirimi’

Mahkeme salonunda eski sevgilisini “Seni öldürürüm” diye tehdit eden Sedat K. için ‘iyi hal indirimi’ yapıldı. Hapis cezası para cezasına çevrilen sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.