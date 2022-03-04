Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Kırgızistan’da gözaltına alındı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 14 yıl dört aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan’da yakayı ele verdi.

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Sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye vatandaşı Ahmet İskender’i gözaltına aldı.

İncelemede 38 yaşındaki İskender’in ‘organize suçlara karışmak’ ve ‘yasa dışı silah bulundurmak’ suçlarının yanısıra gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arandığı görüldü.

‘Sahte pasaportla ülkeye girmek’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından dava açılan İskender’in iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.

Dink cinayetine bakan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012’de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ahmet İskender’i ‘tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek’ suçundan 12 yıl altı ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender’in cezası, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013’de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14.’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast’ın da bulunduğu dokuz sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019’da dokuz sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, yedi sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender’in bu cezası da kesinleşmişti. Sonrasında İskender’in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Dink cinayeti davası, aralarında Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri ve jandarma komutanları dahil 78 sanıklı olarak devam etmişti.