HDP’den rapor: Tek adam rejimi zam şampiyonu

HDP’nin raporunda iktidarın ‘yeni ekonomik modeli’nin tıkandığı belirtilerek kalemler halinde tüketim maddelerine zamlar sıralandı. Raporda başkanlık sistemine geçişten bu yana elektrik fiyatının yüzde 221 arttığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttığını bildirmişti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranının ise yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.
Yeni yıla elektrik ve doğalgazdaki fahiş zamlarla giren Türkiye’de, halkın tepkisi sonrası hükümetin açıkladığı önlemler de fayda etmemişti.
HDP raporunu açıklayan milletvekilleri Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu, ek ekonomik gereçler yerine asayiş tedbirleriyle ekonomiye müdahale edildiğine dikkat çekti.
Ekonomideki sorunların temel nedeni olarak başkanlık sisteminin gösterildiği raporu açıklayan HDP’liler, “Tek adam hükümeti esasen piyasalarda verilen kararları merkezileştirerek, piyasa ekonomisini de çıkmaza sürükledi” görüşünü savundu.
HDP’nin hazırladığı raporda öne çıkan başlıklar şöyle:
- 2018 Temmuz ile bugün arasında elektrikte yüzde 221 fiyat artışı, tüp gazda yüzde 175, doğalgazda yüzde 141 artış olmuş. İnsanların gelirleri bu kadar artmadı.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçerli tarihlerde ekmek yüzde 159, süt yüzde 153, ayçiçek yağı yüzde 198, yumurta yüzde 180 artmış. Gerçek enflasyon rakamı gıda enflasyonu rakamıdır. TÜFE yüzde 54 olarak görülse de gıda enflasyonu daha yüksektir.
- Eğitimde bilgisayar tablet yüzde 402 artmış, bilgisayarlar yüzde 231 artmış, okul defteri yüzde 159 servis ücreti yüzde 115 artmış. Eğitim bir toplumun geleceğinin en önemli girdilerinden biridir. Eğitim en önemli girdilerden bir tanesi. Geleceğin girdileri. Gördüğümüz kadarıyla halkımız eğitime yeteri kadar ulaşabilmiş değildir.
- Sağlık ürünlerine yüzde 909 zam yapılmış TÜİK rakamlarına göre. Sağlık emekçileri hastalara bunları söylediğinde aldığı yanıt şiddet oluyor. Ameliyat ücretleri yüzde 170 artmış. Kamuda ve üniversitelerde ameliyatlar yapılamıyor.
- Araçta yüzde 420 zam var. İnsanlar artık araba alamıyorlar. 44 ayda tek adam rejiminde köprü geçiş ücretleri yüzde 320, uçak biletleri yüzde 300 oldu. İnsanlar artık toplu taşıma kullanamıyor. İnsanlar artık kara kara düşünüyor. Kara trenlerle 70 saate İstanbul’a gitmeyi göze alıyorlar.