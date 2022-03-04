Morgan Stanley de Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti: Yüzde 66 görülecek

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’ye ilişkin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38,8’den yüzde 46,1’e çıkardı. Kuruma göre enflasyonda bu seneki zirve yüzde 66,5’e kadar çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttığını bildirmişti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.

Bu veriler sonrasında enflasyon tahminlerinde revizyon yapan kurumların sayısı artıyor. Bu kurumlardan biri de Morgan Stanley oldu.

Türkiye’de enflasyonun tüm alt gruplar bazında yükseldiğine dikkat çeken Morgan Stanley, gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin öne çıktığını belirtti.

Enflasyon bu sene yüzde 66,5’le zirve yapacak

Daha önce yıl içinde enflasyonun yüzde 55,3 ile zirve yapacağını öngören Morgan Stanley, bu tahminini yüzde 66,5 seviyesine çıkardı. Kurumun yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 38,8’den yüzde 46,1 seviyesine yükseldi. Morgan Stanley 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentisinde de yukarı yönlü revizyon yaptı. Buna göre 2023 enflasyon beklentisi yüzde 18,9’dan yüzde 21,5’e çıktı.

Merkez Bankası, yıl sonu için yüzde 23,2’lik enflasyon tahmininde bulunmuştu.

Cari açık beklentisi üç kattan fazla artırıldı

Raporda özellikle cari açık tarafında kapsamlı bir revizyon yapıldı. Son gelen dış ticaret verileri, düşük turizm gelirleri ve yüksek enerji faturası dolayısıyla krizin beklenen etkileri ışığında kurum 2022 cari açık beklentisini 9 milyar dolardan 28 milyar dolara çıkardı.

Türkiye’nin 2022’de yüzde 3,5 büyümesini öngören Morgan Stanley, bu beklentisini yüzde 3’e çekti.