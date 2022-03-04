Türkiye’nin risk primi 2008’den bu yana en yüksek seviyede

Türkiye’nin risk primi göstergesi 650 baz puana ulaştı. Bu, 2008 yılından bu yana en yüksek seviye.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yükselişe geçen risk göstergeleriyle Türk Lirası üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 geriledi. Haftalık kayıp yüzde 3’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttığını bildirmesinin ardından yıllık tahminlerdeki oranlar da yukarı yönlü revize ediliyor.

Bu durum, Türkiye’nin kredi risk priminin rekor 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yükseliyor.

Bloomberg verilerine göre Türkiye’nin beş yıllık CDS’i 30 baz puan artışla 650’yi gördü. Böylelikle 2008’deki küresel finansal kriz döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı..

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy şunları söyledi: “Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşından turizm, ihracat, müteahhitlik hizmetleri, petrol, hububat ve ayçiçek yağı fiyatları açısında olumsuz etkilenebileceği beklentileri Türkiye’nin CDS’inde yükselişin gelişmekte olan piyasa ortalamasından daha fazla olmasına neden oluyor.”