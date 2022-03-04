Dünya Obezite Atlası: 2030’a kadar 1 milyardan fazla kişi obez olacak

Bugün Dünya Obezite günü. Geleceğe dair tablo hiç parlak değil: 2030’a kadar 1 milyardan fazla insan obez olacak. Bu 2010’daki sayının iki katı.

Vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde olduğu kişiler obez olarak tanımlanıyor.

Hiçbir ülke Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025’e kadar obezitenin önüne geçme hedefine ulaşma yolunda değil. 2030 yılına kadar her beş kadından biri ve her yedi erkekten birinin obez olacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde çocukların ve ergenlerin yüzde 13’ünün 2030’a gelindiğinde obeziteden etkilenmiş olacağı tahmin ediliyor.

Obezitenin en hızlı artış gösterdiği yerler düşük ve orta gelirli ülkeler. Önümüzdeki sekiz yılda, 2010’a kıyasla düşük gelirli ülkelerde obez kişilerin sayısının üç katına çıkması bekleniyor.

Bu veriler Dünya Obezite Federasyonu’nun bugün yayıladığı Dünya Obezite Atlası’ndan…

Federasyonun yöneticisi Johanna Ralston siyasilerin ve sağlık yöneticilerinin durumun ciddiyetini farkına varıp harekete geçmesi gerektiğini belirtti: “Raporumuzdaki rakamlar şoke edici ancak daha da şaşırtıcı olan buna karşı ne kadar yetersiz yanıt verdiğimiz. Artık birlikte, kararlı bir şekilde ve insan merkezli olarak harekete geçip obezite dalgasını tersine çevirme vakti geldi.”

Türkiye öne çıkan ülkelerden

Obez kadınların yarısı 11 ülkede yaşıyor: ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Mısır, Endonezya, İran, Türkiye ve Pakistan. Obez erkeklerin yarısı da dokuz ülkede: ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Mısır, Almanya ve Türkiye.

Bu ülkelerden obezitenin erkeklerde en yaygın olduğu ülke ABD, kadınlarda ise Mısır.