Y kuşağına göre en iyi işverenler listesi

Araştırma ve danışmanlık şirketi Great Place to Work, Türkiye’de Y kuşağının en çok beğendiği işverenleri belirledi.

Y kuşağı 1980’lerin başları ila 1990’ların sonlarında dünyaya gelenleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu kuşak internet, mobil cihazlar ve sosyal medyanın yaygınlaştığı dönemde yetiştiği için önceki kuşaklardan ayrıştığı kabul ediliyor.

33 şirket öne çıktı

Araştırma kapsamında 92 bin kişinin deneyimleri toplandı. Bunların yaklaşık 39 bini, yani yüzde 41’i Y kuşağından.

Listenin hazırlanması sürecinde 26-34 yaş arası çalışanlar değerlendirildi. Beğenilenler listesinde yerel ve küresel 33 şirket yer aldı.

Buna göre Y kuşağı için en iyi işverenler şöyle:

Fotoğraf: Dünya

‘Acımasız, yeni fikirlere kapalı ve hayal gücünden yoksun’

Dünya’ya konuşan Great Place to Work’un Türkiye kurucusu ve genel müdürü Eyüp Toprak şu noktalara dikkat çekti: “Her ne kadar ülkemizdeki şirketler çalışanların çoğunluğu için mükemmel olmasa da ne yazık ki Y kuşağının diğer kuşaklara göre çok daha dezavantajlı durumda olduğunu gördük. Onlar, kendilerine özgü zorluklarla mücadele halinde. Bir yandan finansal istikrar için mücadele ederken diğer taraftan da öğrenim kredisi borcu ödeme veya hem çocuklarına hem aile büyüklerine bakma sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Y kuşağının iş dünyasındaki konumlarına bakıldığında, işyerlerindeki liderlere inançlarının diğer kuşaklara göre çok daha düşük olduğu görülüyor. Ayrıca Y kuşağı çalışanlarının büyük çoğunluğu, iş dünyasının acımasız, yeni fikirlere kapalı ve hayal gücünden yoksun olduğunu düşünüyor.”