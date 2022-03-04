Benzin ve motorine bir zam daha!

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ‘küresel satrancın bölgesel düzeydeki ilk hamlesi’ olarak nitelerken her şeyden önce savaşa ilkesel olarak karşı çıkılmadı gerektiğini belirtti. Demirtaş, ”Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler Erdoğan’ı Putin’e açık tavır alamayacak kadar sıkıştırmış durumda” dedi.