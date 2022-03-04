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Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorine bir zam daha!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: Pixabay

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir’de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.


Ayrıca, Ankara’da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir’de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

Benzin ve motorine zam

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Otogaza zam

Benzin ve motorinde indirim; otogaza zam

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