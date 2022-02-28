Benzin ve motorinde indirim; otogaza zam

Nadir hastalıkları bulunan hasta ve yakınlarının çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Her birinin hastalığına göre yaşadığı güçlükler farklı. Nadir hastalıklardan biri olan, primer immün yetmezlik (PİY) hastası 29 yaşındaki aile hekimliği uzmanı Dr. Hasancan Cengiz ile hastalığını ve yaşamını nasıl etkilediğini konuştuk.