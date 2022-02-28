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Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorinde indirim; otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirime gidildi. Otogaza ise 33 kuruş zam yapıldı.

Benzine aynı zamanda ÖTV düzenlemesi adı altında 49 kuruş indirim yapıldı fakat indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatını etkilemeyecek.


Fotoğraf: Pixabay

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir’de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara’da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir’de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

Otogazın litresi Ankara’da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul’da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir’de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

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